Cabanillas defiende la gestión de BIKI ante críticas del PSOE

Archivo - Foto de archivo del Ayuntamiento de Valladolid del servicio de bicicletas BIKI - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha defendido la gestión del servicio público de bicicletas BIKI frente a las críticas del Grupo Municipal Socialista y ha destacado que este mes ha alcanzado un récord de 17.000 usuarios.

En declaraciones difundidas por el Ayuntamiento, Cabanillas ha respondido a las críticas del PSOE, que ha reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, mejoras en el mantenimiento y funcionamiento del sistema ante el aumento de estaciones vacías, fallos y problemas en bicicletas y anclajes.

El gerente de Auvasa ha cuestionado las críticas socialistas y ha destacado que el servicio ha experimentado una evolución positiva. En este sentido, ha señalado que se han incorporado "más estaciones", además de bicicletas adaptadas.

Según Cabanillas, esta evolución responde a una gestión centrada en el servicio público de bicicleta y ha asegurado que los datos de utilización reflejan la valoración que hacen los ciudadanos del sistema.