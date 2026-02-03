El cabeza de lista del PSOE por Salamanca apela a "escuchar a la gente" para lograr un cambio después de 40 años

Los integrantes de la lista del PSOE de Salamanca a las Cortes en las elecciones de marzo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la lista del PSOE de Salamanca en las elecciones a las Cortes se han reunido en este martes ante la fachada histórica de la Universidad para recordar que "es bueno cambiar" en Castilla y León, como ha asegurado su número uno, Fran Díaz, un cambio que debe llegar de la mano del candidato a la Junta, Carlos Martínez, y siempre "pegados a la calle y escuchando a la gente".

La candidatura socialista se hizo pública el pasado 19 de diciembre y, desde entonces, ha asegurado Díaz, trabajan para hacer de Carlos Martínez el "próximo presidente de la Junta de Castilla y León" con un lema de campaña electoral que dice 'Escuchando a la calle'.

Fran Díaz ha asegurado que la candidatura del PSOE "es una candidatura de gente normal", de gente que representa a todas y cada una de las comarcas de la provincia de Salamanca, gente que representa a la capital, pero gente también que representa a municipios de todas esas comarcas, "independientemente de su tamaño".

Asimismo, ha apostillado que en la candidatura "hay autónomos, hay una catedrática de la Universidad de Salamanca, hay gente que trabaja en el campo y hay gente de todas las edades, jóvenes y mayores".

El objetivo de esta candidatura, ha añadido Díaz, es que "esta provincia salga adelante, que esta provincia mejore, que haya otro tipo de políticas que puedan mejorar la realidad de los ciudadanos que día a día sacan adelante sus negocios, que sacan adelante su vida y que necesitan de una Junta que haga cosas distintas a las que viene haciendo ahora mismo".

La única alternativa que hay para el cambio en esta provincia y en esta comunidad autónoma, ha asegurado Díaz, es el PSOE con la hoja de servicios "que tiene a sus espaldas" en el ámbito municipal, por lo que ha apuntado que se trata de una candidatura "municipalista".

Prácticamente todos trabajan en el ámbito municipal, ha indicado el cabeza de lista, quien ha explicado que trabajar en el ámbito municipal implica saber "gestionar, saber lo que es gobernar".

Por ello , Fran Díaz ha asegurado que esta lista" es un mensaje directo" a quienes creen que, "por el hecho de haber ocupado poltronas en Valladolid durante 40 años, solo son ellos los que saben gobernar. Es mentira" ha añadido.

Por último, Díaz ha afirmado que "no es bueno que un mismo partido gobierne durante casi 40 años la misma administración", por lo que ha insistido en que "es bueno cambiar, es bueno probar otras cosas" ya que "lo bueno que tiene la democracia" es que, si no les gusta lo que se hace en cuatro años, "siempre pueden volver a cambiar y optar por lo mismo, pero hay que cambiar".

"Mañueco no va a hacer nada por Salamanca que no haya hecho en los últimos siete años como presidente ni en los últimos 40 que lleva el PP gobernando esta tierra", ha insistido Fran Díaz.

DEBATE ENTRE CANDIDATOS.

Por otro lado, Fran Díaz ha reiterado su invitación "para que haya un debate entre los candidatos a las Cortes de Salamanca" y al ser preguntado si debatiría con Alfonso Fernández Mañueco, cabeza de lista del PP por Salamanca, el socialista ha explicado que al ser el candidato a la Junta debería medirse con el aspirante socialista, Carlos Martínez.

"Lo que no quita que en el Partido Popular hay una candidatura con otras doce personas, si no me equivoco, digo yo que alguna de ellas tendrá la capacidad de poder hablar de Salamanca concretamente", ha añadido Díaz. E