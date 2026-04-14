Cae un 2,7% la confianza empresarial en CyL en el segundo trimestre

Archivo - AV.- Sube un 35,7% la creación de empresas en febrero, séptimo menor aumento del país donde crece un 45,0% - JCYL - Archivo

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), cayó un 2,7 por ciento en el segundo trimestre del año, cuatro décimas más que a nivel nacional (-2,3 por ciento).

La confianza empresarial descendió en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior en quince comunidades autónomas y sólo aumentó en dos: Illes Balears (1,0 por ciento) y Comunidad Foral de Navarra (0,2 por ciento). Por su parte, los mayores descensos se produjeron en Canarias (-4,6 por ciento), Cantabria (-3,9 por ciento) y Andalucía (-3,5 por ciento) con Castilla y León en octavo lugar.

En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se sitúa en el segundo trimestre de este año en 4,7 puntos en positivo, frente a los 1,6 puntos en negativo del trimestre anterior, y ligeramente por debajo de la media que alcanza un +4,8.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales de Castilla y León que piensa que la marcha de su negocio será favorable entre abril y junio de este año alcanza el 23,8 por ciento, por encima de la media (21,0) y del porcentaje del trimestre anterior cuando alcanzó el 18,2 por ciento.

Por su parte, los que piensan que su negocio evolucionará en el segundo trimestre de manera desfavorable baja al 19,1 por ciento frente al 19,8 del trimestre anterior, peor dato de nuevo que en España (16,2), mientras que un 57,1 por ciento de los consultados espera una evolución "normal" de su negocio, una vez más por debajo de la media (62,8) y menor que el dato del trimestre anterior (62,0).

El balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) pasa de 14,6 puntos del trimestre anterior a los -3,1 de este, por debajo de la media nacional que alcanza 1,3 en positivo.

En este caso, el 16,7 por ciento de los encuestados muestra una opinión favorable (18,8 en España), peor dato que en el trimestre precedente cuando se quedó en 26,7. Mientras tanto, el 63,5 por ciento considera que será normal, algo menos que la media (63,7) y por encima de lo que opinaban en el trimestre precedente (61,2).

Finalmente, el 19,8 por ciento se muestra pesimista, más que en el resto del país (17,5) y por encima a lo que opinaban en el anterior trimestre (12,1).