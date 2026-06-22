Cae un 5,9% la firma de hipotecas en abril, cuarto mayor descenso del país donde sube un 2,3%

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VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León en abril cayó un 5,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,32 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 1.717 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Se trata del cuarto peor dato en la evolución de la firma de hipotecas del país que cayó en ocho autonomías y subió en el resto. El mejor comportamiento del mercado de las hipotecas se registró en Castilla-La Mancha (+18,67%), Cataluña (+18,52%) y Asturias (+12,53%) mientras que Baleares, Navarra y Extremadura marcaron los peores registros con caídas del 23,91, 20,92 y 9,86 por ciento, respectivamente.

En Castilla y León se prestaron 215,24 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en abril, un 6,53 por ciento más del capital prestado que hace un año. Y comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 0,6 por ciento.

Por su parte, en cuanto al total de fincas, en abril se constituyeron de 2.227 hipotecas con un desembolso de capital de 277,3 millones de euros. De ellas, 64 fueron sobre fincas rústicas y 2.163 sobre urbanas.

De las 2.163 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en Castilla y León, 1.717 fueron sobre viviendas; 24 en solares y 422 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 41 y en 75 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 401 hipotecas con cambios en sus condiciones, 285 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.478 préstamos sobre fincas en Castilla y León. De ellas 1.720 correspondieron a viviendas, 101 a fincas rústicas, 609 a urbanas y 48 sobre solares.