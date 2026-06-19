Cae un 9,4% la compraventa de viviendas en abril, tercera peor evolución del país donde baja un 1,8%

Archivo - Una mujer camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, a 4 de agosto de 2023, en Madrid (España). La compraventa de vivienda en España disminuye un 6,4% interanual por el retroceso de las operaciones sobre los inmuebles usados, según - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Castilla y León empeoró en abril cuando descendió un 9,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 1,80 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 2.605 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del tercer mayor descenso de la compraventa de viviendas que cayó en siete comunidades autónomas. Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53 por ciento seguida de País Vasco, un 8,77% más, y Cataluña (+7,79%). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05%, 10,98% y del 9,42%, respectivamente

Comparada con el mes anterior, la compraventa de viviendas ha caído un 15,1 por ciento intermensual en la Comunidad. A pesar de la caída, las 2.605 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de abril en Castilla y León de la serie histórica.