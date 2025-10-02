Cae el paro en 156 personas en septiembre, octavo mayor descenso, hasta los 98.023 desempleados

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo cayó en 156 personas en septiembre en Castilla y León en relación al mes anterior, un 0,16 por ciento menos, hasta los 98.023 desempleados, lo que supone el octavo mayor descenso del desempleo en términos absolutos y relativos, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, la caída del paro ha sido menor a la registrada en España (-0,20 por ciento) aunque mejora la evolución anotada hace un año cuando aumentó en 130 personas (+0,13 por ciento entonces). Además, este descenso rompe la tendencia al alza del mes anterior.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Castilla y León (25 veces) y ha bajado en cuatro ocasiones y el descenso de este mes es la bajada más pequeña desde que hay registros.

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 5.273 parados, lo que supone un 5,10 por ciento menos, por debajo de la media que cayó un 5,97 por ciento. Se trata en este caso del sexto menor descenso porcentual del país y es ligeramente inferior también a la bajada anotada hace un año (-5,17 por ciento y 5.626 desempleados menos).

