Caen un 0,38% las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares con 2.857 en 2025

Archivo - Un hombre con un carrito de bebé, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares cayeron un 0,38 por ciento en la comunidad autónoma de Castilla y León que terminó el año 2025 con 2.857 --once menos-- de las que 2.452 correspondieron a mujeres y 405 a hombres.

Según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las excedencias cayeron en seis provincias y aumentaron en tres, lideradas por Salamanca (16,10 por ciento), seguida de Burgos (4,71 por ciento) y de León (4,05 por ciento).

Por su parte, el principal descenso de las excedencias de produjo en Soria, con un 23,21 por ciento menos, seguida de Segovia (-17,65 por ciento); Palencia (-11,68 por ciento); Zamora (-4,82 por ciento); Ávila (-4,29 por ciento) y Valladolid (-0,14 por ciento).

El mayor número de las excedencias se registró en Valladolid, con 703, seguida de Burgos (556), León (488), Salamanca (375), Palencia (174), Zamora (158), Segovia (140), Ávila (134) y Soria (129).

En España la Seguridad Social tramitó 54.639 excedencias por cuidado de hijo/a, menor acogido o familiar dadas de alta, un 2,18 por ciento más, de las que 45.400 correspondieron a mujeres (83,1%) y 9.239 a hombres (16,9%).

En este último ejercicio, se han registrado 1.168 excedencias más que en 2024. Madrid (10.852), Cataluña (7.859), Andalucía (6.423), País Vasco (5.850) y Comunidad Valenciana (5.953) son las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas.

El número de excedencias por cuidado familiar también subió respecto a 2024, especialmente en Canarias (11,5%), Extremadura (11%) y Comunidad Valenciana (8,7%) y la ciudad autónoma de Ceuta (20%), y desciende más en la Castilla-La Mancha (-7,2%), Navarra (3,1%) y Aragón (-2,7%).

Se puede solicitar excedencia en el trabajo para atender a hijos o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.