Caen un 4,0% las ventas de la industria en enero, 2,3 puntos menos que la media y sexto mejor dato

Archivo - AMPL.- Sube un 3,4% la creación de empresas en enero, octavo peor dato del país donde crece un 8,8% - JCYL - Archivo

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Castilla y León bajó un 4,0 por ciento en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 2,3 puntos menos que la media nacional, que cayó un 6,3 por ciento, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice de cifra de negocios aumentó respecto a enero de 2025 en tres comunidades autónomas y disminuyó en las otras catorce y Castilla y León anotó el tercer menor descenso y, por lo tanto, el sexto mejor dato en la evolución nacional.

Los mayores descensos se produjeron en Illes Balears (-15,5%), Principado de Asturias (-13,3%) y Andalucía (-11,7%) y los mayores incrementos se dieron en Comunidad Foral de Navarra (12,6%), Canarias (3,5%) y La Rioja (0,9%).