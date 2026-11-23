Narciso Prieto (i), Irene Carbajal y Chema Esbec, antes de la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora destinará 30.000 euros al año durante tres ejercicios, "que se extenderá en el tiempo", para impulsar la programación cultural y necesidades del Teatro Calderón a través de un convenio que "refleja la forma de ser y hacer caja" de la entidad financiera.

La firma al acuerdo ha reunido esta mañana en la sede central de Caja Rural de Zamora en Valladolid a su director de Comunicación y RRII, Narciso Prieto, al director del teatro, Chema Esbec, y a la de Educación y Cultura, Irene Carvajal.

Narciso Prieto ha agradecido las "facilidades" para la rúbrica de este convenio que, en sus palabras, refleja la "forma de ser y hacer caja" de la entidad. "Creo que en este área nos faltaba empezar a acometer una relación porque estábamos haciendo proyectos y colaborando en determinadas cosas, pero nos faltaba empezar a concretar e iniciar un camino de colaboración que yo creo que es maravillosa", ha apuntado.

Desde el Teatro Calderón, han agradecido el compromiso de la entidad financiera y han detallado que el convenio recoge un global de 90.000 euros en los próximos tres años para cuestiones que están vinculadas a "materialidades artísticas", no solo las vinculadas a la programació, ya que el acuerdo "da libertad absoluta" para destinar esa cantidad a aquellos fines "que sean precisos y sean necesarios".

Por su parte, la edil considera este convenio de patrocino como un "ejemplo claro" de la "apuesta de la caja por la "coproducción y el talento local" y ha aventurado que será el "primer convenio de muchos".

TEATRO CALDERÓN

Durante la rueda de prensa, Esbec ha mostrado su satisfacción por la temporada del teatro con un "incremento importante" en la vente de abonos y las "buenas críticas y respuesta" a la programación que está llevando a cabo el Calderón.

Una programación "multidisciplinar" que tiene el objetivo de "captar nuevos públicos", sobre todo entre los "más jóvenes" pero sin perder sus "señas de identidad".