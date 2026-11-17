VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras de urbanización de las calles San Luis y Acibelas de Valladolid, iniciadas este verano y que se prolongarán hasta marzo de 2027, obligará a cortar al tráfico la calle San Luis durante una semana desde las 8.00 horas de este miércoles hasta el 25 de noviembre.

Las obras incluyen la renovación del saneamiento, junto a la urbanización y peatonalización del tramo de la calle Acibelas entre Labradores y San Luis, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los trabajos se habían ejecutado manteniendo un carril de circulación, pero en esta fase ya no es posible hacerlo con seguridad ya que es preciso excavar hasta cinco metros de profundidad para realizar la conexión del saneamiento con el colector general de la zona.

El tráfico se desviará por la calle Tudela y la plaza Circular para llegar a Nicolás Salmerón.

Durante el corte se aprovechará para realizar otras conexiones de servicios pendientes y obras complementarias como la pavimentación del vado situado en el número 4 de la calle San Luis.

Los propietarios de los vehículos afectados ya han sido avisados de que no podrán utilizar el garaje en esas fechas.

La relación de matrículas se ha remitido al Centro de Movilidad Urbana para que gestione con la concesionaria de la ORA el aparcamiento gratuito de estos vehículos en zona azul durante los días del corte.

El Ayuntamiento ha asegurado que si las condiciones de ejecución son favorables y se reduce el tiempo de corte, la calle se abrirá tan pronto como permitan el tránsito seguro de los vehículos.