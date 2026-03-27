La Cámara de Comercio de Soria lanza la tercera edición de Impulsa Startup para emprendedores tecnológicos

SORIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Soria ha abierto la convocatoria de la tercera edición de Impulsa Startup, un programa dirigido a emprendedores con ideas de negocio de base tecnológica o con potencial de crecimiento digital.

La iniciativa está impulsada por la Cámara de Comercio de España y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Educación y Formación, Empleo y Economía Social 2021-2027.

En el ámbito local, se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Soria dentro del proyecto 'Soria para vivir', con el objetivo de atraer y fidelizar talento en el territorio a través del emprendimiento, según han informado desde la Cámara de Comercio de Soria.

La convocatoria, ya publicada, permitirá seleccionar a un máximo de diez participantes que accederán a un itinerario intensivo de formación y acompañamiento.

El programa incluye 36 horas de formación especializada en formato online orientadas al desarrollo y validación del Producto Mínimo Viable (PMV), así como 30 horas de mentoría individualizada con expertos en innovación tecnológica, marketing, comunicación, lanzamiento de producto, escalabilidad y viabilidad económica. La inscripción puede realizarse hasta el 20 de abril.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en un Demo Day final ante un jurado compuesto por inversores y agentes del ecosistema emprendedor, donde optarán a un premio de 2.000 euros para la mejor iniciativa.

El programa se completa con acciones de visibilidad en medios de comunicación y redes sociales, así como con espacios de networking entre emprendedores.

CONSOLIDACIÓN

Impulsa Startup se ha consolidado en sus dos primeras ediciones como una herramienta eficaz para dinamizar el ecosistema emprendedor local. La primera edición, celebrada en 2024, contó con ocho participantes que desarrollaron seis proyectos innovadores, entre ellos plataformas digitales orientadas al adiestramiento canino, la digitalización de personas mayores en el medio rural o la sucesión empresarial.

En esta edición destacó el proyecto NEEXO, centrado en el desarrollo de smart mupis para publicidad inteligente, que resultó ganador del Demo Day.

Por su parte, la segunda edición, desarrollada en 2025, amplió su alcance con diez emprendedores y siete proyectos, abordando ámbitos como la digitalización de pymes, la conectividad rural, la ciberseguridad o el turismo experiencial. Iniciativas como LoveMyApp, Almazán Conecta o Cibersoc reflejan la diversidad y el potencial innovador de los participantes, así como su alineación con los retos actuales del territorio. El proyecto ganador fue Eternalum, sobre gestión digital para funerarias que automatiza documentación y procesos.

El programa está diseñado para acompañar a los participantes en todas las fases iniciales del desarrollo empresarial: desde la conceptualización de la idea hasta su validación en el mercado.

A través de metodologías como Lean Startup, Design Thinking o Agile, los emprendedores adquieren herramientas prácticas para construir modelos de negocio sólidos, adaptables y escalables.

Con esta tercera edición, Impulsa Startup refuerza su papel como palanca estratégica para el desarrollo económico de Soria, apostando por el talento, la innovación y la generación de nuevas oportunidades en el territorio, como han señalado desde la entidad cameral.