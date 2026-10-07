La Cámara de Valladolid sitúa la transformación digital, IA y reto demográfico entre los desafíos del tejido empresarial

El presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana (primero por la izq), junto al vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (segundo por la izq), momentos antes de la gala del 140 aniversario - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha reivindicado el papel de la institución como apoyo al tejido empresarial de la provincia ante los retos que afrontan las empresas y ha situado la transformación digital, la Inteligencia Artificial (IA), la industria 5.0 y el reto demográfico entre los principales desafíos para los próximos años.

De esta forma se ha expresado Caramanzana en declaraciones a los medios antes de participar en la gala con motivo del 140 aniversario de la Cámara de Valladolid, una celebración que ha reunido al tejido empresarial e institucional de la provincia y a la que ha asistido el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán.

El presidente de la institución cameral ha destacado la "enorme responsabilidad" que supone estar al frente de una entidad que cuenta con 140 años de trayectoria y que, según ha señalado, ha acompañado durante todo este tiempo a las empresas vallisoletanas y al desarrollo económico de la provincia.

"Nuestro objetivo es dejar esta Cámara a los próximos que vengan, mejor que lo que la hemos encontrado", ha afirmado Caramanzana, quien ha incidido en la responsabilidad que tienen actualmente quienes forman parte del Pleno, del Comité Ejecutivo y del conjunto de la institución.

En este sentido, ha defendido la necesidad de afrontar una nueva etapa marcada por transformaciones profundas en el ámbito empresarial y económico, con especial atención a los cambios tecnológicos y demográficos que ya están afectando a las empresas.

Entre los principales retos ha situado la transformación digital y el desarrollo de la IA, ámbitos que considera fundamentales para que las empresas puedan adaptarse a un escenario económico cada vez más condicionado por la innovación y las nuevas tecnologías.

A estos desafíos ha añadido el concepto de industria 5.0, con el objetivo de avanzar hacia un modelo empresarial en el que el componente tecnológico conviva con una mayor atención a las personas, un punto en el que ha reivindicado también el "humanismo de las empresas" como uno de los ámbitos de trabajo de la Cámara.

El reto demográfico constituye otro de los asuntos que ha señalado como prioritarios, especialmente por su incidencia en los municipios de la provincia y en la actividad de las empresas asentadas en el medio rural.

Caramanzana ha explicado que la Cámara pretende trabajar para ayudar a las empresas de los pueblos a afrontar las dificultades derivadas de esta situación y contribuir a mantener la actividad económica y empresarial en el territorio.

Esta apuesta se enmarca en una concepción de la Cámara como una institución al servicio de las empresas de Valladolid, a las que el presidente de la entidad cameral ha incluido como protagonistas de la celebración de este 140 aniversario.

"También sois empresa, sois parte de las 43.500 empresas que hoy celebramos", ha señalado Caramanzana en referencia a los medios de comunicación presentes en la gala, antes de poner en valor la contribución del tejido empresarial a la evolución de Valladolid durante las últimas décadas.

El aniversario se celebra bajo el lema 'Los lazos que importan', una propuesta con la que la Cámara pretende poner en valor los vínculos que han unido a la institución con las empresas, las administraciones y la sociedad vallisoletana desde su creación en 1886.

La conmemoración de los 140 años coincide además con una etapa en la que la Cámara busca reforzar su dimensión exterior y las oportunidades de internacionalización para las empresas vallisoletanas, aunque Caramanzana ha puesto el foco especialmente en la necesidad de preparar al tejido productivo para los cambios que ya están transformando la economía.

"ÉXITO" DE LA CUMBRE DE CÁMARAS

En este marco, ha resaltado el "éxito" del encuentro de líderes empresariales a nivel global que ha acogido Valladolid y ha permitido que la ciudad se haya convertido en puente de "confianza" entre Europa e Iberoamérica ante la llegada de la Inteligencia Artificial.

"Hemos abordado lo que es el sur global, cómo la economía cambia de Occidente a Oriente y del norte al sur, y nos hemos querido posicionar con todos estos países para que Valladolid sea el puente de entrada entre Europa y estos tres continentes", ha expresado.

Por ello, ha subrayado que la cita ha sido un "hito histórico" para la capital del Pisuerga. "Posiblemente haya sido el encuentro empresarial más importante que ha habido en España y de ahí hemos sacado la declaración de Valladolid, firmada por 23 países de Iberoamérica y va a escalar a la 30 cumbre de jefes de Estado", ha profundizado.