Cámaras de Comercio piden consolidar un Gobierno en CyL "cuanto antes" pero señalan al central como eje de inestabilidad

Comercio exterior Consejo autonómico de Cámaras de Comercio - EUROPA PRESS
VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo autonómico de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo, ha reclamado que se consolide un Gobierno en Castilla y León "cuanto antes", aunque ha señalado al Ejecutivo central como uno de los principales factores de inestabilidad en el ámbito económico.
Tras detallar un informe realizado por el Consejo en torno al comercio exterior el presidente se ha referido a la situación actual de la Comunidad con un gobierno en funciones tras las elecciones de marzo, una situación que, como ha defendido, "no ayuda". No obstante, ha señalado que dado el porcentaje de voto obtenido por PP y Vox, formaciones que trabajan para cerrar un pacto para los próximos cuatro años, será un Gobierno "fuerte" y con un apoyo parlamentario "claro".
Pese a urgir a cerrar un pacto para lograr impulsar el trabajo en cada una de las áreas, Méndez Pozo ha defendido la labor realizada por el Ejecutivo en funciones. "El trabajo que se está haciendo en funciones es tan bueno como el de un Gobierno en pleno funcionamiento", ha subrayado.
El presidente del Consejo de Cámaras ha considerado que es "más preocupante" la situación del Gobierno central, que, a su juicio, "deteriora" la economía. "Necesitamos un gobierno central fuerte, que abra fronteras, el Gobierno central no ayuda absolutamente para nada", ha zanjado.