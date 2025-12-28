Un camión impacta contra un vehículo detenido en la calzada con cuatro ocupantes en Grajera (Segovia)

SEGOVIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha impactado contra un vehículo que se encontraba en la calzada detenido con cuatro ocupantes en su interior en el kilómetro 121 de la A-1, sentido Madrid, a la altura de la localidad segoviana de Grajera, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 15.46 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente.

El 112 ha trasladado el aviso de este accidente a la Guardia Civil de tráfico de Segovia y Emergencias sanitarias - Sacyl.