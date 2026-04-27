1082050.1.260.149.20260427172453 Un camión totalmente calcinado en un incendio en el Paseo de Zorrilla de Valladolid, en la rotonda de Vallsur. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un aparatoso incendio ha dejado esta tarde totalmente calcinado un camión a la altura del Paseo de Zorrilla, en la rotonda del centro comercial Vallsur, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.55 horas, que es cuando el 112 ha recibido más de una veintena de llamadas que informaba del incendio de un camión pequeño en el referido escenario, donde no ha habido que lamentar daños personales.

Se dado aviso a la policía local de Valladolid, a CNP y a los bomberos de Valladolid. Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar tratando de extinguir las llamas que han dejado totalmente destrozado el camión afectado, lo que ha generado una densa columna de humo.