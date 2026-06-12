Una campaña animará a los vecinos de Pinar de Jalón a empadronarse para mejorar servicios como una farmacia o más buses

Archivo - Barrio de Pinar de Jalón. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos del barrio vallisoletano de Pinar de Jalón animará a las personas que allí residen a empadronarse para poder mejorar servicios, intentar que se pueda autorizar una farmacia allí (la más cercana está a unos 2,5 kilómetros), que haya más frecuencias de autobús urbano y que se mantenga el transporte escolar en el futuro ante el anuncio de su progresiva retirada.

La iniciativa se pretende poner en marcha ante el progresivo crecimiento del barrio, aunque en muchas ocasiones no se refleja de una forma oficial porque hay muchos vecinos que no están empadronados allí, lo que se traduce en la falta de concesión de servicios por parte de las administraciones, han informado a Europa Press fuentes vecinales.

Además, se toma esta decisión después de que en las últimas semanas la Dirección de Educación haya comunicado que, a partir del próximo curso, nuevos alumnos que van a institutos adscritos al barrio no podrán utilizar el transporte escolar y se mantendrá sólo hasta que los actuales usuarios terminen sus estudios, tras lo que será suprimido.

Los vecinos ven con preocupación esta cuestión porque, aunque la Junta no tiene obligación de prestar servicio y lo hizo ante la falta de transporte público, que actualmente tiene dos líneas que parten de este barrio pero sólo una, con una frecuencia de una hora, pasa por los institutos que le corresponden. A esto se suma que los alumnos que podrían haber usado el servicio escolar el próximo curso tienen edades de once o doce años y los padres consideran una edad muy temprana para usar solos el bus urbano, por lo que intentan que se mantenga.

Por otro lado, desde hace tiempo la Asociación de Vecinos trabaja en intentar que se autorice la apertura de una farmacia en Pinar de Jalón, algo que se solicitó a la Junta de Castilla y León por cuestiones de protección de la salud y justificado por el crecimiento de población, aunque la respuesta no fue concluyente en este sentido.

Por ello, la organización vecinal decidió acudir al Procurador del Común el pasado mes de marzo y, paralelamente, esta misma semana ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento y el Colegio de Farmacéuticos de Valladolid en la que se puso sobre la mesa de que antes del verano el proceso para autorizar nuevos despachos de farmacia no se iniciará antes del verano.

Así, aunque el aumento de habitantes en el área de salud Delicias II facilita que salga a concurso una farmacia para esa zona, después dependerá de que un profesional quiera instalarse en el barrio. Otra de las posibilidades hubiera pasado por declarar Pinar de Jalón como "zona farmacéutica especial urbana", pero esta opción se ha descartado pese a la insistencia del concejal de barrio y de la Asociación.

De esta forma, fuentes de la asociación ven que el proceso será "lento y farragoso", pero a medio plazo será viable si el censo crece y los farmacéuticos ven locales comerciales atractivos en el barrio.

Por ello, han optado por hacer una campaña para animar a que los vecinos de esta zona se empadronen, lo que consideran que será "bueno" para tratar de conseguir una farmacia, para el autobús y para toda clase de servicios para un barrio con perspectivas de crecimiento con nuevas construcciones en Pinar de Jalón 2 o la posible instalación de campos de fútbol de categorías inferiores del Real Villadolid.