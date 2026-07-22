Las excavaciones en Atapuerca sacan a la luz 24 nuevos fósiles de Homo antecessor, algunos de individuos adultos

IBEAS DE JUARROS (BURGOS), 22 (EUROPA PRESS)

La campaña de excavaciones de 2026 en los yacimientos de Atapuerca ha permitido recuperar 24 nuevos fósiles humanos atribuidos a Homo antecessor, entre ellos algunos de individuos adultos.

Entre los hallazgos más destacados figuran un fragmento del hueso temporal del cráneo, vértebras cervicales y lumbares, falanges de manos y pies, tres dientes y diversos huesos largos, entre ellos un cúbito y fragmentos de tibia, fémur y húmero.

El balance de la campaña, la número 49, se ha presentado este miércoles, 22 de julio, en un acto en el que han participado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, y los codirectores del Proyecto Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, José Miguel Carretero, María Martinón-Torres, Marina Mosquera, Alfonso Benito, Ignacio Martínez y Andreu Ollé.

El investigador Andreu Ollé ha destacado que uno de los aspectos más relevantes de esta campaña ha sido la recuperación de "restos pertenecientes a individuos adultos" y ha precisado que hasta esta tercera fase de excavación, este grupo de edad estaba escasamente representado en el conjunto fósil de Homo antecessor.

En concreto, los restos hallados corresponden a personas de entre 27 y 30 años y permiten estimar la presencia de entre dos y seis individuos adultos.

Varios de estos restos presentan marcas de corte producidas durante el descarnado de los cadáveres, una evidencia que refuerza las prácticas de canibalismo ya documentadas en este enclave hace aproximadamente 850.000 años.

Asimismo, los dientes recuperados este año han permitido identificar un nuevo individuo, lo que eleva el número total de individuos documentados en el yacimiento hasta una cifra estimada de entre 12 y 15, una estimación que será revisada y afinada a medida que avancen los estudios posteriores, tal y como ha explicado Ollé.

La campaña también ha sacado a la luz una abundante colección de herramientas de piedra elaboradas con distintas materias primas, entre ellas sílex, cuarcita, arenisca y cuarzo.

A ello se suman numerosos restos de fauna correspondientes a especies como hiena, castor, ciervo, bóvidos, caballo y rinoceronte, un conjunto que aporta una valiosa información sobre el ecosistema del Pleistoceno inferior.

La asociación de fósiles humanos, industria lítica y restos de fauna ofrece una imagen excepcionalmente completa de la ocupación humana en Atapuerca, ha subrayado al respecto Ollé, quien ha subrayado que son muy pocos los yacimientos del mundo capaces de proporcionar, en una única campaña de excavación, una veintena de fósiles humanos asociados a herramientas de piedra y a los animales consumidos por estos grupos.

PENAL, CUEVA FANTASMA Y MIRADOR

Por lo que respecta al yacimiento de Penal, los trabajos desarrollados durante la campaña de 2026 han aportado nuevas evidencias sobre la presencia humana en Europa durante el Pleistoceno inferior, lo que refuerza el conocimiento sobre las primeras ocupaciones del continente.

Sobre Cueva Fantasma, la investigadora Marina Mosquera ha explicado que la excavación se ha centrado en los sectores de entrada, donde se localizan niveles de ocupación neandertal y otros vinculados a la actividad de las hienas. La campaña ha confirmado que el cubil de hienas documentado en la cavidad se prolonga hasta la pared de corte.

Los trabajos de excavación y el sondeo estratigráfico se han concentrado este año en el perfilado de distintos niveles, entre los que destaca uno de especial interés paleontológico, datado en el Pleistoceno medio y con una antigüedad de entre 300.000 y 350.000 años. En este nivel se han recuperado numerosos coprolitos y restos óseos de hiena, junto con fósiles de oso, rinoceronte y caballo.

En Mirador, el investigador José Miguel Carretero ha señalado que las excavaciones se han desarrollado en niveles del Neolítico con una antigüedad de entre 5.000 y 7.000 años. Estos estratos han proporcionado una abundante colección de restos de fauna, entre ellos ovejas, cabras y bóvidos, además de materiales arqueológicos como instrumentos líticos y útiles elaborados en hueso.

En estos niveles neolíticos también se han recuperado restos de plantas carbonizadas, entre las que destacan bulbos y frutos silvestres.

Además, durante la campaña se ha continuado con la implantación de protocolos destinados a la recuperación de microrestos botánicos y a la realización de análisis químicos sobre las superficies de las piezas cerámicas, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las actividades desarrolladas por las comunidades que habitaron la cueva.

LA SIMA DEL ELEFANTE Y GRAN DOLINA

Por lo que respecta a la Sima del Elefante, los resultados de la campaña han sido muy positivos, según ha explicado los investigadores sobre este yacimiento en el cual, al igual que en Galería, los trabajos se han centrado en niveles con una antigüedad aproximada de 300.000 años.

Las excavaciones han permitido recuperar cerca de 900 restos faunísticos y medio centenar de herramientas líticas. Estas evidencias indican que los grupos humanos procesaron y consumieron parte de los animales en el propio yacimiento, lo que aporta nueva información sobre sus patrones de ocupación y aprovechamiento de los recursos.

Otro de los enclaves que ha registrado avances significativos es Gran Dolina, donde la campaña se ha centrado en la excavación de los niveles TD3 y TD4, cuyos trabajos han proporcionado nuevas evidencias para reconstruir la historia geológica y paleoambiental de la cavidad.

Entre los hallazgos más destacados figuran restos de oso pertenecientes tanto a individuos infantiles y juveniles como a ejemplares adultos, que, según los investigadores, probablemente no sobrevivieron a los periodos de hibernación.

En cuanto a Cueva Fantasma, la investigadora Marina Mosquera ha expuesto los principales resultados obtenidos durante la campaña, centrados en el estudio de los distintos niveles de ocupación de la cavidad y en la documentación de nuevas evidencias sobre su evolución y uso a lo largo del Pleistoceno.

Por su parte, el consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, ha puesto en valor estos descubrimientos y la "capacidad de supervivencia y adaptación" de la mano de "la capacidad de ser seres sociales", un contexto en el que ha reivindicado la importancia de "la familia y la tribu para superar las dificultades".