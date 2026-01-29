El campo soriano asiste al funeral de la agricultura y la ganadería en una protesta por el centro de la ciudad

Protesta del campo por las calles de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El campo soriano ha protagonizado este miércoles un funeral simbólico de la agricultura y la ganadería en una protesta convocada por Asaja, UPA y COAG y que se ha celebrado por el centro de la ciudad.

La manifestación, liderada por nueve tractores y medio millar de personas, ha partido de Mariano Vicén para pasar por la delegación de la Junta y la Subdelegación del Gobierno, donde se han registrado cartas a los presidentes de ambas instituciones, Alfonso Fernández Mañueco y Pedro Sánchez, para finalizar en la plaza Mariano Granados con la lectura de un manifiesto.

Una jornada lluviosa donde el campo ha vuelto a mojarse, en este caso en la ciudad, para protestar con acuerdos como el de Mercosur, la PAC, los precios o el exceso de burocracia.

La protesta del campo, sin símbolos de ningún tipo, ha protagonizado un funeral simbólico donde los pueblos sorianos no han querido olvidar a la agricultura y la ganadería.

La presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, en representación de las organizaciones agrarias convocantes, ha detallado los motivos de la protesta de este jueves, que se ha realizado en buena parte del país.

Así, se ha recordado que ya se anunció en Bruselas la protesta para finales de enero "si la situación no cambiaba" algo que, lejos de hacerlo "ha ido a peor" por lo que ha advertido de más protestas.

Pastor se ha referido a una PAC "con una previsión del 22 por ciento de reducción del marco financiero anual como anunciaron ya en Bruselas" lo que hace que "las explotaciones corran ese riesgo de no ser rentables, de tener un poco esa hasta inestabilidad".

También se ha referido, como llevan años persiguiendo, a una "burocracia que cada vez ahoga más". "Pasamos más tiempo tramitando todo ese tipo de papeles que nos exigen desde los despachos, despachos que no pisan el campo y que nosotros donde deberíamos estar trabajando en el campo y no en los papeles", ha señalado.

PRECIOS Y MERCOSUR

En tercer lugar, se ha referido a la "crisis de precios" con unos "costes de producción por encima de los precios de venta desde la guerra de Ucrania". Por último, y la mayor reivindicación en esta jornada, ha sido la firma con acuerdos comerciales como Mercosur.

"Decimos no a acuerdos comerciales a cambio de sacrificar a los agricultores y ganaderos europeo, no se tiene en cuenta nuestra agricultura y nuestra ganadería, no sabemos lo que viene de fuera, en qué condiciones viene y en qué condiciones nos lo vamos a comer nosotros", ha lamentado Pastor.

En este sentido, ha recalcado que llevan años "produciendo con unos estándares de calidad máximo que a ellos no se les exige" por lo que piden, al menos, "los mismos protocolos".