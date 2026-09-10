El campus de Ponferrada cumple 30 años con 265 matrículas de nuevo ingreso y más de mil estudiantes

La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda), en la jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes del Campus de Ponferrada (León). - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

La actividad académica ha regresado este jueves al Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) en el marco de la celebración de su trigésimo aniversario, con 265 matrículas nuevo ingreso y más de 1.000 estudiantes.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha participado en la jornada de bienvenida a los nuevos estudiantes del Campus, que en este curso académico 2026/2027 ascienden a 265, una cifra que representa un incremento del seis por ciento respecto a las mismas fechas del curso anterior.

Por titulaciones, las enseñanzas vinculadas al ámbito de Ciencias de la Salud --Enfermería, Fisioterapia, Podología y Nutrición y Dietética-- han cubierto ya todas las plazas ofertadas, mientras que las titulaciones de Ingeniería mantienen todavía margen de matrícula durante las próximas semanas, dado que el periodo de admisión continúa abierto.

Estas cifras, según ha apuntado la rectora, son aún provisionales, dado que el periodo de matrícula se mantiene abierto y podrá registrar movimientos durante las próximas semanas, con la confianza de que por se incremente la demanda en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, donde actualmente hay tres matriculados.

Precisamente la rectora ha remarcado su apuesta por esta titulación, tras la renovación de su plan de estudios llevada a cabo el curso pasado. Según ha destacado, se trata de una formación de "vanguardia" y plenamente conectada con las nuevas necesidades del sector y con un mercado laboral en expansión. De ahí que la Universidad intensifique sus acciones de promoción y difusión para impulsar su demanda y dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrece.

A ello se suma el impulso a la formación permanente, con nuevas propuestas como la microcredencial en Cirugía Menor, cuyas plazas se han cubierto en apenas 48 horas, una respuesta que la vicerrectora del Campus, Pilar Marqués, ha considerado como una muestra del interés que despiertan este tipo de iniciativas entre los estudiantes y profesionales.

PERFIL DEL NUEVO ALUMNADO

En cuanto al perfil del nuevo alumnado, el 74 por ciento son mujeres y el 37 por ciento procede de ciclos formativos, principalmente en Podología y Fisioterapia. Con los nuevos estudiantes incorporados este curso, según Nuria González, el Campus de Ponferrada supera ya los 1.000 estudiantes entre grado, posgrado y títulos propios, lo que consolida su dimensión y peso dentro de la Universidad de León y su impacto directo en la ciudad.

Esta capacidad de atracción se refleja también en la procedencia del alumnado. El 80 por ciento de los estudiantes del Campus procede de fuera de El Bierzo y el 70 por ciento, de fuera de la provincia de León, un dato que pone de manifiesto su capacidad para atraer estudiantes de otros territorios.

Esta realidad también se refleja en La Tebaida Colegio Mayor, que este curso cuenta ya con 69 colegiales, de los cuales 57 son nuevas incorporaciones y 12 renovaciones, con estudiantes procedentes de distintos puntos de España, incluidas comunidades más alejadas como Andalucía, Canarias y Baleares. De esta forma, se refuerza la vinculación del Campus con la ciudad y con el territorio.

En este sentido, la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, ha puesto en valor esta creciente diversidad de procedencias y ha destacado que los campus pequeños son muy atractivos también para el estudiantado y para los jóvenes que buscan otras realidades y singularidades.

UN CURSO ACADÉMICO "APASIONANTE"

La vicerrectora de Ponferrada ha recordado que se encara un curso académico "apasionante" en el marco del aniversario del Campus, que contará con una programación especial que se dará a conocer en los próximos días y que estará abierta a la participación de la comunidad universitaria y de la ciudad. Entre las primeras citas se encuentra una fiesta universitaria organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada a finales de septiembre, así como un ciclo de cine y una paellada.

Durante el presente curso académico también se conmemora el vigésimo quinto aniversario de la implantación del Grado en Fisioterapia, una titulación estrechamente vinculada a su trayectoria y crecimiento y que tendrá también su espacio dentro de la programación conmemorativa.