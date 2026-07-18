Candidatos del PP a las alcaldías en CyL apelan a la "ambición y el orgullo" para consolidar el cambio en la Comunidad

Feijóo presenta este sábado en Santiago a los candidatos del PP a las capitales de provincia en un acto con Rueda - PP

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha escenificado este sábado, en Santiago de Compostela, en un acto con su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, la puesta de largo de los nueve candidatos con los que concurrirá a las elecciones municipales de 2027 en las capitales de provincia de Castilla y León, con cinco nuevas incorporaciones en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora y la continuidad de los alcaldes de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid, que optarán a la reelección.

Los cinco candidatos que debutarán como cabezas de lista han aprovechado sus intervenciones para presentar las líneas maestras de sus proyectos y reivindicar un cambio político en las ciudades donde el PP aspira a recuperar la Alcaldía.

La candidata por Ávila, Patricia Rodríguez, ha asegurado que la capital lleva ocho años "paralizada por el populismo" y ha defendido que los problemas de los ciudadanos se solucionan "con trabajo y buena gestión".

Además, ha garantizado que trabajará para convertirse en la próxima alcaldesa y buscar soluciones para la ciudad junto al futuro Gobierno de España que "encabezará" Alberto Núñez Feijóo.

El candidato de León, David Fernández, ha reivindicado la identidad histórica de una ciudad "romana", "imperial" y "cuna del parlamentarismo", al tiempo que ha explicado que da el paso porque quiere que los leoneses "vuelvan a sentirse orgullosos" de su ciudad.

Entre sus prioridades ha citado la mejora de la limpieza y de los jardines, así como convertir el Ayuntamiento en un generador de oportunidades que sitúe a las familias en el centro de la acción municipal.

En el caso de Palencia, el candidato 'popular' Víctor Torres ha defendido que inicia esta etapa con "ilusión" y "responsabilidad" porque considera que la ciudad "se merece mucho más".

El candidato 'popular' ha contrapuesto la situación política nacional y municipal con un mensaje de esperanza y ha asegurado que Palencia dispone de "historia, talento, calidad de vida y personas extraordinarias". Asimismo, ha fijado como principales compromisos recuperar la ambición de la ciudad, abrir nuevas oportunidades para los jóvenes y situar a Palencia "en el lugar que se merece".

El candidato del PP a la Alcaldía de Soria, José Manuel Hernando, ha vinculado el resultado de las próximas elecciones municipales con el futuro de toda la provincia al recordar que la mitad de la población soriana reside en la capital.

En este sentido, ha defendido que un cambio político permitiría recuperar la "mejor versión" de Soria tras dos décadas de gobiernos socialistas y convertir la ciudad en un motor para el desarrollo provincial, además de un lugar idóneo para vivir, trabajar, emprender y formar una familia.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Zamora, Elvira Velasco, ha apelado a la "ilusión" y a la "confianza" para abrir una nueva etapa en la ciudad y ha defendido un proyecto orientado a generar oportunidades, retener talento y reforzar el papel de la capital zamorana como referente provincial.

CANDIDATOS A LA REELECCIÓN

Por su parte, los cuatro alcaldes que optarán a la reelección han centrado sus discursos en reivindicar la gestión desarrollada durante el actual mandato y en defender la continuidad de sus proyectos municipales.

De esta forma, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha recurrido a algunos de los principales símbolos de la ciudad, como la Catedral, Atapuerca y el Camino de Santiago, para afirmar que la prosperidad "se construye piedra a piedra", que las ciudades evolucionan y que el progreso se alcanza "haciendo camino".

Asimismo, ha reivindicado el papel de las ciudades medias en la construcción del proyecto político del PP desde la cercanía, el trabajo y la honestidad.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, al poner en valor el quinto centenario de la Escuela de Salamanca y ha definido la capital como una ciudad "sabia, tolerante, dialogante y llena de oportunidades".

En este sentido, ha destacado el crecimiento registrado en empresas, empleo, población, turismo, estudiantes universitarios y congresos durante los últimos años, así como el desarrollo de seis centros tecnológicos municipales, aunque ha reclamado mejores conexiones ferroviarias para mantener ese ritmo de crecimiento.

Además, ha reivindicado los 31 años de gobiernos consecutivos del PP en la ciudad y ha asegurado que volverá a trabajar para conservar esa confianza.

El regidor de Segovia, José Mazarías, ha defendido que el cambio iniciado tras las elecciones de 2023, que pusieron fin a dos décadas de gobiernos socialistas, ya se percibe en la ciudad.

Según ha señalado, el actual equipo de Gobierno ha afrontado problemas pendientes desde hace años y ha impulsado actuaciones en políticas sociales, vivienda, infraestructuras, industria y turismo. Con la vista puesta en 2027, ha afirmado que ese año debe servir para consolidar la transformación de una ciudad "dinámica, atractiva y conectada".

Finalmente, el primer edil de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reivindicado el papel de la capital como "corazón de Castilla y León" y ha defendido la gestión realizada durante el mandato para impulsar el crecimiento económico, empresarial y demográfico de la ciudad.

Asimismo, ha mostrado su confianza en renovar la mayoría suficiente para continuar desarrollando su proyecto municipal y ha cerrado su intervención asegurando que, mientras gobierne el Partido Popular en Valladolid, "nunca" se levantará una estatua al expresidente catalán Carles Puigdemont.