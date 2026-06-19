Canero anima a celebrar "un día histórico para la ciudad" con la toma de posesión de Pilar Garcés

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Jesús Julio Carnero ha animado a celebrar lo que para él es "un día histórico para la ciudad" con la toma de posesión de Pilar Garcés como rectora de la Universidad de Valladolid (UVA).

"Yo creo que hoy estamos en un grandísimo día para Valladolid. Uno de esos días que hace historia en nuestra ciudad", ha enfatizado durante su intervención en la presentación del Mundial de Micro Abierto de Poesía. Carnero ha ensalzado que "por primera vez en la historia una mujer" sea rectora de la institución académica, algo que le hace sentir "inmensamente contento y feliz".

El regidor ha recordado que fue alumno de la UVA y que la universidad es un lugar "de entendimiento, reflexión" y donde la "sabiduría" se pone al servicio de la sociedad. "Por tanto, yo creo que hoy Valladolid es una ciudad inmensamente feliz. Por primera vez en la historia, estamos hablando de una universidad anclada en el tiempo y de qué manera, tiene, como digo, a una mujer como rectora y yo lo voy a celebrar felizmente. Esto trasciende a cualquier otro acontecimiento",