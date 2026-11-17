Cartel del cortometraje documental 'Canina', del director y productor leonés Néstor López. - FLAMINGO COMUNICACIÓN

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje documental 'Canina', del director y productor leonés Néstor López, compite en la Sección Oficial del International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), considerado el festival sobre cine documental más relevante del mundo, donde también tendrá su estreno mundial los próximos días 19, 21 y 22 de noviembre.

Este trabajo cuenta una historia íntima sobre la memoria, el legado familiar y la posibilidad de encontrar belleza en aquello que nunca supimos amar.

Según han explicado representantes del Festival, Néstor López describe con delicadeza su lucha entre el odio y la compasión, acompañada por una mezcla de nostálgicas imágenes de archivo y escenas serenas y hermosas de calles desiertas, casas en ruinas y habitaciones detenidas en el tiempo, todo ello al compás de la música melancólica del cantante favorito de su abuelo.

'Canina' es una producción de Filmakers Monkeys con dirección, guion y producción de Néstor López, junto a Pilar Sancho en la producción. Cuenta con Íñigo Zubicaray como director de fotografía, la edición de vídeo de Cristina Otero, el diseño de sonido de Inés Almirón, la voz en off de Javier Pereira y las ventas internacionales a cargo de Eröin Films, según ha informado a Europa Press en un comunicado Flamingo Comunicación.

SINOPSIS

En un pequeño pueblo de las llanuras de León 'Canina' dedica su vida al oficio tradicional de fabricar moscas de pesca. Cuando envejece y abandona su oficio, todo aquello que su nieto había despreciado comienza a adquirir un significado diferente. La vieja casa, sus herramientas y las moscas de pesca guardadas en una vitrina se convierten en las huellas de un hombre al que quizá solo pueda llegar a comprender cuando ya sea demasiado tarde.

Néstor López es fundador de la productora Filmakers Monkeys. Ha producido una cuarentena de cortometrajes, ocho de ellos como director, y cinco largometrajes. Como director destacan 'Semillas de Kivu' --ganador del Goya a Mejor Cortometraje Documental y calificado a los Premios Oscar 2026, así como ganador en Docs México a Mejor Documental, Anticlímax, Biznaga de Plata en el Festival de Málaga-- y 'Ellos' --Premio Paul Naschy en Sitges y New York Shorts--.

Además, su cortometraje 'Polígono X' se encuentra en la shortlist de los Goya. Ha sido top creativos de la Lista Forbes en España y ha sido seleccionado en prestigiosos programas de cine como Sundance, Open Cities, IDFAcademy o Catapult Development.