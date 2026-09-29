Cantalejo (Segovia) recupera su media maratón con un formato para participar de manera individual, por parejas o equipos

El diputado de Deportes, Óscar Moral, y la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro, junto a los organizadores de la prueba, Adrián Casla y Carlos Sancho, en la presentación de 'The Loop Race'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de Cantalejo recupera su prueba de media maratón en un nuevo formato, 'The Loop Race', que permite participar en la prueba de forma individual, por parejas o por equipos, y que se celebrará el próximo 11 de octubre.

El Ayuntamiento de Cantalejo y la Diputación de Segovia han presentado esta prueba titulada 'The Loop Race. Media Maratón GSancho' en un acto en el que han participado el diputado de Deportes, Óscar Moral, y la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro, junto a los organizadores de la prueba, Adrián Casla y Carlos Sancho.

Con esta cita, con la que se recupera la tradicional media maratón de Cantalejo que llegó a celebrarse en 19 ocasiones, se pretende "convertir Cantalejo en referencia de las pruebas populares que se reparten por la provincia" de Segovia, según ha destacado la regidora.

La carrera se ha diseñado sobre un circuito de cinco kilómetros que los participantes recorrerán cuatro veces antes de afrontar un tramo final de un kilómetro, hasta completar los 21.

Uno de los organizadores, el atleta Adrián Casla, ha explicado que este trazado "permitirá a los vecinos ver pasar a los atletas en varias ocasiones, en lugar de esperar para verlos una sola vez".

Además, la salida y la meta se sitúan en el mismo punto, lo que simplifica la logística, y se ha implicado a seis bares del municipio para crear otros tantos puntos de animación a lo largo del recorrido.

La principal novedad de esta media maratón es que se puede correr por tramos. Así, los participantes podrán completar los 21 kilómetros en solitario, repartir la distancia en pareja o formar equipos de cuatro corredores, con categorías de 5, 10 y 21 kilómetros.

Casla ha detallado que, en parejas y equipos, el último kilómetro lo cubrirán todos los integrantes de manera conjunta, lo que aportará "aún más atractivo y dinamismo, junto al que se genera en los cambios de corredor".

La jornada se iniciará a las 10.15 horas en la zona de El Hoyal con pruebas para menores de categorías que van desde prebenjamín hasta cadete, según ha enumerado el diputado de Deportes, y la media maratón comenzará a las 11.00 horas.

Moral ha valorado la "vuelta de creatividad que se imprime a la prueba", después de que Cantalejo ofreciese hace años una media maratón que últimamente se había sustituido por una distancia de diez kilómetros.

Por su parte, Zamarro ha remarcado que se trata de una "nueva manera de vivir el deporte, compartiendo momentos e impulsando la economía de la zona".

La alcaldesa ha precisado que el Ayuntamiento se encargará de la seguridad, los permisos, la infraestructura, la logística y el apoyo operativo, mientras que las empresas organizadoras, GSancho y NC Training Club, asumirán la gestión deportiva, la producción del evento y la coordinación de los participantes.

También se plantean actividades paralelas para el público familiar, con sorteos sorpresa y otros atractivos que la alcaldesa ha preferido no desvelar.

Sobre la inscripción, los organizadores han indicado que el límite se fija en 300 participantes y que ya hay cerca de 200 inscritos. El registro puede realizarse a través de la web de Rumba Sport, tanto para las carreras infantiles como para las de adultos, y permanecerá abierto hasta el día anterior e incluso el mismo día de la prueba.

Los precios se sitúan por debajo de los habituales para estas pruebas: 15 euros la modalidad individual, 30 euros por parejas y 40 euros para equipos de cuatro. La participación en las carreras infantiles es gratuita.

En cuanto a los premios, habrá galardones para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos, así como para las parejas y los equipos más destacados en categorías masculina, femenina y mixta.

También se reconocerá a los mejores locales, para lo que será necesario que al menos un integrante de la pareja o del equipo esté empadronado en Cantalejo.