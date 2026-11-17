SALAMANCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural de Carbajosa de la Sagrada acogerá este viernes la última de las cuatro Feria de Negocio Rural impulsadas por la Diputación de Salamanca que tienen como finalidad "poner en contacto a propietarios de negocios que desean cesar su actividad con personas interesadas en emprender y asumir su continuidad".

Candelario y Ciudad Rodrigo, en la primera parte del año, y Guijuelo, el pasado fin de semana, han sido los escenarios de los eventos realizados este año dentro del proyecto provincial Negocio Rural Salamanca, con el que la Diputación ha conseguido desde su puesta en marcha en 2024 que 157 negocios hayan encontrado relevo generacional, como ha recordado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, junto al alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, y el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, darán la bienvenida a los participantes a partir de las 11.30 horas, para a continuación, dar a conocer el proyecto Negocio Rural Salamanca, presentar la página web Futuro Rural, así como las guías de relevo rural y subvenciones a emprendedores.

La segunda parte del evento será para la presentación de casos de éxitos que han participado ya en el relevo generacional, y dar cuenta de la oferta disponible actual de negocios que buscan futuro en la provincia, que se sitúa en torno a 150 establecimientos acogidos a Negocio Rural Salamanca.

Concluirá la jornada con la puesta en contacto entre oferta y demanda, es decir, entre propietarios y emprendedores que buscan actividad profesional en el mundo rural salmantino.

Los interesados, sen propietarios o emprendedores, aún pueden inscribirse a través del correo negocioruralsalamanca@gmail.com o a través del teléfono 669775122.

Durante este año, 39 negocios han encontrado relevo dentro de este proyecto rural "pionero". Una iniciativa que en su poco más de dos años de funcionamiento "crea y refuerza" sus herramientas de difusión y contacto con la incorporación de la plataforma digital Futuro Rural, que permite consultar un catálogo interactivo de negocios disponibles y ponerse en contacto con sus propietarios.

A esta herramienta se suman los perfiles del proyecto en redes sociales, que alcanzan los 10.791 seguidores en Facebook y 2.164 en Instagram, así como las acciones de información y asesoramiento sobre ayudas, subvenciones y recursos de apoyo al emprendimiento.

Con esta iniciativa, el objetivo de la Diputación de Salamanca es que los negocios rurales con "posibilidades de futuro puedan seguir abiertos, generando empleo, riqueza y oportunidades para sus vecinos".