Carbayo se presenta en Salamanca con un grupo de "extraordinaria valía" y con el "aval" de la gestión realizada

SALAMANCA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha manifestado su deseo de continuar al frente del Ayuntamiento durante el próximo mandato, para lo que se presenta a la reelección el 28 de mayo con un grupo de "extraordinaria valía" y con el "aval" de la gestión realizada en los últimos años.

Los jardines de la sala de exposiciones de Santo Domingo en Salamanca han servido de escenario para la presentación ante los medios de comunicación del equipo que le acompañará en las listas y con el que tratará de "seguir haciendo de Salamanca una ciudad próspera y con oportunidades".

En este acto, ha apuntado que su equipo recoge "una combinación de juventud y veteranía", con "profundo conocimiento de la ciudad y de sus necesidades" y con el que mira al futuro "con optimismo y esperanza".

Asimismo, en su repaso por los últimos años del Ayuntamiento de Salamanca, en el que él ha sido el alcalde, ha destacado la "estabilidad política, económica, instituciona y social" o la colaboración con otras entidades como las dos universidades para poner en marcha proyectos como los de retección de talento.

Ha destacado iniciativas para la promoción del voluntariado, el programa de 'Edades' para la detección precoz de posibles demencias en personas mayores y el de 'Salamanca Acompaña', además de reseñar otros aspectos dentro de una ciudad "segura" y con "calidad de vida".

Igualmente, ha subrayado acciones para contar con una localidad "más verde y más sostenible", aunque ha asegurado que el equipo que le acompaña en la candidatura "no se va a conformar con lo alcanzado.

En cambio, ha criticado los "palos en las ruedas" desde el Gobierno de la nación, liderado por el socialista Pedro Sánchez, al que ha acusado de no cumplir con "lo comprometido", que "no se sume" al proyecto de la plataforma intermodal o que no recupere la cuarta frecuencia en la conexión ferroviaria por Alvia con Madrid.

AUSENTES

En un acto, en el que además de los candidatos y de la prensa, ha estado también presente el concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez, que se presentó en la última legislatura por Ciudadanos y que ya ha anunciado que no continuará, no han acudido otros salientes como el actual presidente de la Diputación de Salamanca, el compañero de partido Javier Iglesias, sobre el que han preguntado los medios de comunicación en la rueda de prensa.

Al respecto, ante la ausencia en la lista y en respuesta a la pregunta de los motivos que le han llevado a no contar con él, García Carbayo ha dicho: "Yo he decidido renovar el proyecto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Salamanca, que es la mejor manera por otra parte de mantenerlo fresco y vivo".

En cuanto a si seguirá como presidente de la Diputación, en el caso de entrar en la lista de otro municipio salmantino, ha señalado que "esa decisión la tomarán los órganos del partido en su momento".