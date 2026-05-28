Cáritas avisa del problema del acceso a la vivienda en Segovia con familias que viven en "hacinamiento"

El obispo de Segovia, monseñor Jesús Vidal, entre los directivos de Cáritas, Belén Palomar y Ángel Anaya. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Segovia ha advertido del problema del acceso a la vivienda en la provincia de Segovia por su "alto coste", una situación que obliga a familias a alquilar habitaciones, convivir con desconocidos y vivir, en algunos casos, en "hacinamiento".

Así lo han señalado este jueves en la presentación de la Memoria Institucional de 2025, que ha contado con la participación del director de la entidad en Segovia, Ángel Anaya; la coordinadora general, Belén Palomar, y el obispo de Segovia, Jesús Vidal.

El director de Cáritas Diocesana ha avisado de problemas en la provincia como la carestía de vivienda y la precariedad de empleo, que la institución define como "pobreza silenciosa e invisible", y ha señalado que esta ha adquirido un perfil "más diverso y difícil de detectar".

En este sentido, ha precisado que más de la mitad de las personas acompañadas son de origen extracomunitario, muchas de ellas en situación administrativa irregular, lo que dificulta su acceso al empleo y a la vivienda, de la que ha cuestionado su "alto coste".

En la misma línea, Palomar ha reiterado la dificultad de acceso a la vivienda como uno de los principales factores de exclusión, al obligar a muchas familias a vivir en habitaciones alquiladas o en condiciones de precariedad.

Según han expresado, en Segovia se producen casos reales de familias que han de alquilar habitaciones, convivir con desconocidos y hacerlo, en ocasiones, en situación de "hacinamiento".

A estas circunstancias se suman nuevas fragilidades detectadas por Cáritas Segovia, como el incremento de problemas de salud mental, el uso problemático de tecnologías entre jóvenes y la soledad no deseada entre personas mayores, ha incidido.

MÁS DE 3.400 PERSONAS ATENDIDAS EN 2025

En datos general, Cáritas Segovia atendió a 3.471 personas a través de sus distintos programas en 2025, con un presupuesto total ejecutado de 5.155.134,82 euros entre programas sociales y atención residencial.

La Memoria también refleja que el equipo ha estado formado por 278 personas voluntarias y 116 profesionales contratados, 21 en la sede diocesana y 95 en las residencias de mayores, con el respaldo de las 19 Cáritas parroquiales distribuidas por la diócesis y de 432 donantes particulares.

Por áreas de atención, el programa de Acogida y Atención Primaria ha atendido a 993 personas, 575 mujeres y 418 hombres, a través de 2.134 intervenciones, con un presupuesto de 253.053 euros, mientras el programa de Empleo y Formación ha alcanzado a 563 personas, con una inversión de 343.758 euros y más de 3.350 intervenciones orientadas a la orientación laboral y la formación ocupacional.

Asimismo, el Servicio de Adicciones y Prevención (SAAP), acreditado por la Junta de Castilla y León, ha registrado 308 personas atendidas y 1.606 intervenciones, con una partida de 181.264 euros. Este servicio incluye intervención en el Centro Penitenciario de Segovia, donde ha crecido la demanda de participación.

El programa de Infancia y Juventud, por su parte, ha llegado a 261 menores de entre seis y 18 años, y a 227 familias, a través de seis proyectos distribuidos entre la capital y varios municipios de la provincia, con un coste de 105.287 euros.

Respecto a la situación de personas sin hogar, 235 personas han sido acompañadas mediante 1.495 intervenciones y un presupuesto de 87.651 euros.

RESIDENCIAS, CON MAYOR PRESUPUESTO

En cuanto a la atención a personas mayores, los tres centros residenciales que gestiona la entidad, El Sotillo en La Lastrilla, El Alamillo en Cuéllar y la Residencia de Cáritas Parroquial de Sepúlveda, han atendido a 244 personas mayores y han concentrado la mayor parte del presupuesto total, con un gasto de 4.058.855 euros y unos ingresos en ese capítulo de 4.165.270 euros.

Igualmente, el Programa de Personas Mayores, con presencia directa en parroquias, ha atendido a 134 personas a través de 4.287 intervenciones.

Por otro lado, el Servicio de Orientación Jurídica gratuito ha dado respuesta a 805 personas y 1.450 consultas en materias de extranjería, vivienda, ámbito laboral y derecho de familia.

Por último, la empresa de inserción Tejiendo Empleo SLU ha recogido 160.000 kilogramos de ropa usada a través de 57 contenedores, con ventas que han crecido un 10 por ciento respecto al ejercicio anterior.

FINANCIACIÓN

Por otro lado, la Memoria recoge información también sobre la financiación, de manera que se señala que las subvenciones autonómicas han representado el 33,2 por ciento de los ingresos totales, seguidas por donantes particulares (18,7) y herencias y legados (18,4), mientras los fondos europeos han aportado el 9,9 por ciento del total.

La entidad ha contado además con el respaldo de la Diputación de Segovia, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, Cáritas Española y diversas fundaciones privadas.

Durante la presentación de la memoria anual 2025, la organización ha trasladado un mensaje dirigido a la sociedad segoviana en que ha resaltado el lema de Cáritas para este año: 'Elige amar. Elige comunidad', y ha agradecido a todo el tejido social segoviano la colaboración para "generar comunidad, cercanía y esperanza".

El obispo Vidal, en vísperas de la inminente visita a España del papa León XIV, ha insistido en la coincidencia del mensaje de la visita papal con el lema de Cáritas para "crear comunidad" y contar con la voluntad de los ciudadanos para ayudar al trabajo social de Cáritas.