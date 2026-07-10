Cáritas CyL atendió a 60.000 personas durante 2025 con una inversión de 48 millones a través de diversos programas

El presidente de Cáritas CyL, Guenther Boelhoff (izq.); el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el secretario de Cáritas CyL, Ignacio Ruiz, presentan la Memoria de la Comunidad 2025. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Castilla y León acompañó a más de 60.000 personas durante 2025 a través de diversos programas impulsados en las once secciones diocesanas en toda la Comunidad y una inversión de unos 48 millones, en un año en el que la vivienda fue el "principal factor de exclusión social".

Así se desprende de los datos que ha dado a conocer este viernes la entidad en su Memoria de la Comunidad de 2025, en la que ha participado el presidente autonómico de Cáritas, Guenther Boelhoff, y el secretario, Ignacio Ruiz, quienes han estado acompañados por el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.

En primer lugar, Boelhoff ha subrayado que tras profundizar en la realidad de Castilla y León desde "la mirada de la vulnerabilidad y la exclusión social", las cifras macroeconómicas que hablan de "riqueza y recuperación económica" no se corresponden con "el día a día de miles de personas".

Por su lado, Ruiz ha sido el encargado de desglosar algunos de los datos más relevantes, como los relativos a la vivienda. En este sentido, ha indicado que "uno de cada cinco hogares" de la Comunidad presenta problemas relacionados con "el acceso o el mantenimiento de una vivienda adecuada".

Asimismo, ha apuntado que Cáritas Castilla y León ha asistido en este aspecto a casi 46.000 personas durante 2025, tanto en el pago de suministros o con cesiones de viviendas, entre otras aportaciones, y ha denunciado que haya gente joven que no pueda comenzar "un proyecto de vida" a pesar de tener un trabajo estable.

Por otra parte, Ruiz ha mencionado las migraciones como otro de los temas fundamentales, un ámbito en el que la asociación regional ha atendido a 4.000 personas para favorecer su "acogida e integración en la comunidad"; así como el empleo, para lo que Cáritas ha destinado más 8,5 millones de euros en diversos programas y ha asistido a 9.000 personas.

Por último, Argüello ha invitado a que la comunidad cristiana, a la hora de alquilar una vivienda, no solo tenga en cuenta los "criterios del mercado", sino la "dignidad de la persona y del bien común".