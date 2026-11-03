Cáritas inicia la rehabilitación de su edificio en José María Lacort, Valladolid, que será la sede y Centro de Día

Autoridades presentes en la apertura oficial de las obras de rehabilitación del edificio de Cáritas en José María Lacort. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Valladolid ha comenzado las obras de rehabilitación del edificio ubicado en la calle José María Lacort, vinculado durante décadas a esta entidad social, que en un futuro acogerá además de su sede, espacios para formación de colaboradores y trabajadores y un centro de Día con servicios para personas necesitadas, incluidas habitaciones para alojamiento provisional.

Los representantes de Cáritas en Valladolid, Guenther Boelhoff y José Colinas, junto al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y autoridades locales y provinciales como el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, han participado en este acto de presentación celebrado en el Centro de Espiritualidad de la calle Santuario.

El edificio, como han explicado el delegado episcopal de Cáritas en Valladolid, José Colinas, y el presidente de la entidad en Castilla y León, Guenther Boelhoff, se someterá a una rehabilitación en sus siete plantes, aunque las que inicialmente van a tener uso serán cinco de ellas, pues otras dos quedarán a la espera de ubicar a otros servicios de la Diócesis, porque ha recordado que "no es un edificio de Cáritas", sino un edificio "de la iglesia en Valladolid".

En esas cinco plantas, se centralizarán algunos de los recursos que ahora se encuentran dispersos en la ciudad para dar "una mejor atención, servicio y acompañamiento a todas las personas de Valladolid, especialmente a las personas más vulnerables", con lo que Colinas ha subrayado que se cumple "así la misión del Evangelio y de la Iglesia".

Entre esos servicios estará la propia sede de Cáritas, con espacios para administración, reuniones, formación de técnicos y voluntarios y también un Centro de Día para personas sin hogar y con situaciones de necesidad.

Este centro ofrecerá espacios para uso diario puntual de estas personas, como para desayunar, ducharse, lavar ropa o guardar "pequeñas" pertenencias, y también un alojamiento temporal y de emergencia para personas con niños y familias, en casos, como ha detallado Colinas, de personas que llegan a la ciudad un viernes y no pueden acudir a servicios públicos de atención hasta unos días después.

El diseño del edificio contempla incluso un espacio abierto en la azotea en el que se podrían realizar encuentros o eventos.

El presupuesto de la actuación se sitúa en torno a los 4 millones de euros y el plazo de ejecución acordado con la empresa constructora, Rivero Construcciones, es de 28 meses, pues en un proyecto "de esta envergadura" y en un edificio de más de 60 años de antigüedad como éste "no era viable hacerlo en mucho menos tiempo".

Como ha añadido Boelhoff, el inmueble lleva cinco años sin uso, después acoger durante dos décadas el Centro de Día de Personas sin Hogar de Cáritas de forma provisional, un edificio que, ha recalcado, ha sido "emblemático en el mundo de lo social en Valladolid".

Antes de eso, explicó el arzobispo, en este espacio se ubicó un centro educativo que gestionaron en su día los Hermanos de la Salle en para "acercar la educación antes de 1970" a "personas que tenían dificultades en el acceso a enseñanzas medias".

Para el arzobispo, lo importante es que este espacio que se va a rehabilitar sea "un hogar", con un centro de día incluso con habitaciones para personas que "necesiten un día una solución", todo ello gracias a la "colaboración" de las personas que forman la Iglesia en Valladolid.

VARIOS PROYECTOS EN EL ENTORNO

Tanto Argüello como el alcalde de la ciudad han recordado el "valor social" que ha tenido este entorno con actuaciones vinculadas bien al Santuario y Basílica de la Gran Promesa o bien a Cáritas. De hecho, actualmente la Fundación Emilio Álvarez Gallego-Obra Social Del Santuario Nacional, tiene en marcha otras obras de construcción de un nuevo espacio para el colegio de educación especial para niños con discapacidad que desde años gestiona en un edificio de la calle Santuario.

Asimismo, recientemente se abrió al público el nuevo aparcamiento subterráneo inicialmente para residentes.

En este sentido, Jesús Julio Carnero, ha destacado la importancia de la actuación en este edificio "para los más necesitados y para la ciudad de Valladolid", en un entorno que "va a verse rehabilitado" con esta obra y también con la que acomete la Fundación Emilio Álvarez en la misma manzana.

"De alguna manera, se va a rehabilitar y restaurar una zona de nuestra ciudad tan importante como es en la que estamos en este momento", ha incidido.

José Colinas ha reflexionado que "el éxito real de esta obra no se va a medir por los metros cuadrados rehabilitados ni por la calidad de los materiales empleados", sino por las personas que "recuperen su autonomía" y quienes vuelvan a senitse parte de la comunidad de Valladolid.

Así, ha establecido una conexión entre rehabilitar un inmueble y trabajar en favor de personas necesitadas que ahora mismo pueden llegar a Cáritas lo hacen después de atravesar situaciones "muy complejas" como "la pérdida del empleo, la soledad, los problemas de salud mental, la falta de vivienda, la ruptura de vínculos familiares y sociales".