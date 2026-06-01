Cáritas Valladolid lanza una "petición de socorro" por falta de vivienda social: "Es el mayor factor de exclusión"

Cristina Martín, Guenther Eduardo Boelhoff y José Colinas, durante la presentación de la Memoria de Cáritas 2025. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Valladolid ha lanzado una "petición de socorro" ante la falta de vivienda, que ahora mismo es "el mayor factor de exclusión", al tiempo que se ha ofrecido como mediador para "generar confianza entre arrendador y arrendatario" para aquellos propietarios que quieran dar un paso al frente y poner en el mercado inmuebles "asequibles" para paliar esta situación.

De hecho, la entidad cuenta con un total de 16 viviendas dedicadas a la acogida tuteladas e incluso a su cesión gratuita a familias para que puedan salir de la exclusión de "un momento de extrema necesidad". "Y todo esto nos ha provocado un gasto durante este año de más de 4.200.000 euros", ha explicado la administradora de Cáritas Valladolid, Cristina Martín, que junto con el delegado Episcopal de la entidad, José Colinas, y el director Guenther Eduardo Boelhoff han presentado la memoria 2025.

Durante 2025, Cáritas acompañó en Valladolid a 6.195 personas que pertenecen a 4.152 hogares a través de diez programas y 55 Cáritas parroquiales. Además, su acción internacional llegó a otras 1.672 personas en Puyo (Ecuador) y Nador (Marruecos).

En este contexto, los responsables han advertido de que la falta de un hogar "digno" se mantiene como una de las principales causas de exclusión y que para paliar esta situación, Cáritas destinó 389.000 euros al pago de alquileres y suministros básicos, además de acoger a 86 personas de 55 familias en las viviendas mencionadas.

Otro de los aspectos destacados durante la presentación de la Memoria 2025 ha sido la referida a la "vulnerabilidad emocional", también una realidad "creciente". Lo ha hecho a través del programa de Acompañamiento Psicológico y Emocional, con el que se ha atendido a 366 personas a través de 2.693 intervenciones para "afrontar duelos, traumas y soledades", un acompañamiento "clave" para la "recuperación y la inclusión social".

La administradora ha lamentado que las aportaciones privadas, tanto de empresas como de socios "siguen a la baja" y que se mantienen a través de "herencias y legados" pese a que este años los gastos se hayan disparado cerca de los 400.000 euros con respecto al pasado ejercicio.

Al hilo de estas palabras, Cristina Martín ha cifrado la aportación pública a la entidad entre el 28-29 por ciento, mientras que los ingresos, además de los mencionados legados, herencias y aportaciones privadas, llegan también a través de las casillas del 0,7 en la declaración de la Renta.

Sobre las cuentas, ha finalizado recordando que las dos residencias que gestionan en Santovenia de Pisuerga y La Pedraja han invertido 2,7 millones para mantenimiento, aportaciones sufragadas con las cuotas de los usuarios. Además, la empresa de inserción "mueve medio millón de euros y da trabajo a 14 personas a través de un itinerario de inserción".

PRIORIDAD NACIONAL y REGULARIZACIÓN

Sin querer entrar a valorar "propuestas políticas", el director de Cáritas en Valladolid, si ha hecho un llamamiento a que generar "rivalidad entre colectivos" no va a resolver el problema y que dar "prioridad" a requisitos como "empadronamiento" tampoco reducirá la lista de espera.

También han apoyado la regularización de migrantes al considerarlo como "un acto de justicia social" y de "reconocimiento" de personas que ya están contribuyendo con la sociedad. "Y, claro, lo vemos como una buena herramienta para sacar a muchas personas de la exclusión y de la invisibilidad", ha enfatizado el delegado Episcopal de Cáritas.

En este sentido, ha recordado que el papel de la entidad ha sido el de "dar información, acompañar en la preparación de documentación y apoyar económicamente a los inmigrantes para conseguir el certificado de antecedentes penales".

ELIGE AMAR, ELIGE COMUNIDAD

Por último, Cáritas ha avanzado que el próximo domingo, 7 de junio, se celebra el Corpus Christi, "día de la Caridad". Una celebración con la que la entidad inicia su campaña institucional para los próximos doce meses y que tendrá el lema 'Elige amar. Elige Comunidad' para llamar a la "acción" y a la "participación activa" en un modelo de sociedad y de Iglesia basado en la "fraternidad".

"Cáritas apuesta por tejer comunidad en el territorio, fomentando la participación y el cuidado mutuo. Cada vez son más las personas que, tras haber sido acompañadas, deciden convertirse en voluntarias, así como quienes proceden de otros países y aporta su tiempo y experiencia a los proyectos locales. Todo es más fácil cuando te sientes parte de algo y aportas y recibes del común. Cada cifra de la memoria muestra ese amor con rostros concretos", han finalizado.