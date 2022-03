Carlos Goñi: "Hay letras que te remueven, por desgracia muchas siguen teniendo vigencia"

Reconoce que nunca ha pretendido ser "ni vanguardia, ni súper moderno", pues el "el tiempo suele ser más benigno con lo clásico"

La mítica banda 'Revólver' se subirá este sábado, 26 de marzo, a las tablas del Teatro Zorrilla de Valladolid dentro de su gira 'Apolo', con la que ha regresado a los escenarios tras la pandemia y que la ha llevado ya por diversos lugares de la geografía española.

'Revólver' ofrecerá a partir de las 21.00 horas un espectáculo de más de dos horas en el que deleitará al público con sus grandes éxitos, canciones que se mantienen en la memoria colectiva del rock español y que como reconoce su líder, Carlos Goñi, han envejecido bien con el paso de los años gracias a su carácter más clásico.

Así, ha reconocido que lo que hace es "extraordinariamente clásico" y nunca ha tenido intención de ser "ni vanguardia, ni súper moderno", lo cual tiene "la contrapartida de no estar nunca en la cresta de la ola", pero también la ventaja de que "el tiempo suele ser mucho más benigno con lo clásico que con lo que es vanguardia".

"Lo clásico tiene estas cosas", señala el músico, quien defiende que "independientemente de la tribu social" a la que cada uno pertenezca, "cuando se habla desde el alma y el corazón" es más fácil llegar a la gente.

"A todos nos gustan las canciones bonitas", bromea el instrumentista y vocalista en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha destacado cómo en sus conciertos se llega a encontrar con público de 30 años que apenas había nacido cuando lo hizo la banda, lo que demuestra la vigencia y atemporalidad de sus temas.

'Revólver' acude a Valladolid con un formato trío en el que Goñi está acompañado por el bajista Manuel Bagüés y el batería Miguel Giner, y que ofrece ya sus "últimos coletazos", como reconoce su líder, antes de incorporar un piano a la banda para próximos conciertos.

El repertorio que 'Revólver' ofrecerá al público vallisoletano forma parte de una larga lista de temas en los que no faltan las canciones más reivindicativas del grupo, temas que buscan "remover por dentro" y cuyas letras "por desgracia siguen teniendo vigencia", algo que como reconoce Carlos Goñi, "no dice mucho" a favor de la sociedad como conjunto.

DENUNCIA CONTRA EL ABUSO

Es el caso de títulos como 'Eldorado', publicada en 1995 y que pone el dedo en la llaga sobre los sacrificios de las familias para salir adelante; 'Calle Mayor' (1996), un alegato contra el racismo y la desigualdad social que encontró continuidad en 'Mestizo' (2004) y a la que ido cediendo paso en el repertorio durante los últimos conciertos, o 'Lo que Ana ve' (2002), denuncia de la violencia machista exportable a "cualquier tipo de abuso".

"Hay alguien que es más fuerte que la otra persona físicamente y hace abuso de ella hasta donde le da la gana, otros lo hacen económicamente y otros lo hacen psicológicamente, y el abuso de poder es una de las pocas cosas que cuando lo veo sacan lo peor de mi, pero lo saca de una manera que me retuerce por dentro, de una manera muy potente", ha enfatizado.

El músico se rebela contra esa "desgracia" que padecen tantas mujeres como la protagonista de su canción por tener que vivir "con un ser sin alma" que hace "avergonzarse al resto de la raza humana". "Es de lo peor que te puede pasar, porque a lo mejor te está tratando como una mierda y resulta que tú estás enamorado de esa persona hasta las trancas y te cuesta muchísimo trabajo separar que es un energúmeno y que tú eres una persona con un corazón muy puro", ha explicado, al tiempo que ha añadido que 'Lo que Ana ve' es una canción que "indudablemente habla de lo que es la violencia machista", pero que a la postre se circunscribe en ese "abuso de poder".

Esa "rabia" y "mala leche" generadas por este "abuso de poder" brotan también en el artista madrileño ante otras formas de violencia como la que sufren los menores, reflejada en la canción 'Cerraré los ojos' (2017), así como ante "políticos corruptos llenos de fango hasta el cuello", como reza el mencionado tema 'Mestizo', y que repudia en sus canciones como si le fuera "la vida en ello", ya que así lo cree él, según reconoce.

En cualquier caso, el repertorio definitivo que podrá escucharse en el Zorrilla es algo que no está cerrado ni lo estará siquiera en el momento en que Goñi, Bagüés y Giner se suban al escenario, algo que el público disfruta, como admite el líder de la banda, pero que en realidad tiene como primer beneficiario a él mismo. "Si no, me aburriría mortalmente, de esta forma todos estamos mucho más conectados, no puedes poner nunca el piloto automático", ha defendido.

"UN RECORRIDO POR TODO"

"Al final es un recorrido por todo, porque cuando llevas tantos discos y tantos y tantos años, eres consciente de que hay un montón de canciones que el público quiere escuchar y así como los discos los hago únicamente con el corazón, aquí trato de que mis invitados lo pasen lo mejor posible y hay un montón de canciones que no puedo obviar", explica Goñi, que aclara que el grupo siempre sabe "con cuál se empieza y con cuál se acaba", pero el resto puede variar en el momento, con temas que incluso hasta que él arranca a cantar ni siquiera los músicos saben cuál va a ser, por lo que todos deben estar "mucho más conectados y atentos", pues una canción en concreto "no se interpreta igual dos días seguidos".

"No puedo tocar con nadie que se suba al escenario de la misma manera que quien está poniendo, dicho con todo el respeto, una pieza en una cadena de montaje donde siempre pone la misma pieza y siempre entra de la misma manera", recalca el músico madrileño, al tiempo que defiende los conciertos dinámicos al servicio del público, pues éste "dedica su tiempo y su dinero" para verlos y "lo merece". "Eso de plantear un concierto rígido, hay maestros que nunca lo han hecho, desde Bob Dylan, Van Morrison, Bruce Springsteen por supuesto, y yo creo que eso va en beneficio de todos", ha sentenciado.

'Revólver' regresa a Valladolid con un escenario señero como el Zorrilla, un lugar en el que su líder se reconoce especialmente cómodo, ya que prefiere los teatros a las salas de conciertos al uso, las únicas donde no le gusta tocar, según admite.

"Para mí el teatro es el sitio más maravilloso y mágico donde puedo tocar, tanto conciertos eléctricos como acústicos", apunta Goñi, quien defiende que estos escenarios le permiten hacer un mejor uso de sus "armas", como "hablar con el público, explicar tal canción, hacer un solo más largo". "De entrada tu butaca es relativamente cómoda, no tienes a un idiota que te tira la cerveza encima, es como una olla a presión, ves público por todos los sitios y te sientes muy pequeñito y tienes que llegar hasta el último espectador", ha añadido.