Carlos Martínez cree que el Plan de la Raya anunciado por Mañueco "no se va a poner en marcha"

ZAMORA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha admitido este lunes que no tiene "ninguna esperanza" en relación a los anuncios del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre el futuro Plan de La Raya para el desarrollo de 175 municipios fronterizos con Portugal de Zamora y Salamanca.

"No se va a poner en marcha", ha augurado el socialista, a pesar de que la intención del Gobierno regional es presentar la iniciativa en este mes de mayo. Martínez ha hecho estas declaraciones en su atención a los medios previa al encuentro que ha mantenido con alcaldes y cargos orgánicos del PSOE de Zamora en la sede del partido en la provincia.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha comparecido junto al líder del partido en el territorio, Antidio Fagúndez, y junto a los principales cargos orgánicos de los dos mayores municipios de la provincia: David Gago (Zamora capital) y Patricia Martín (Benavente).

En ese marco, Martínez ha aprovechado para incidir en la importancia de lograr un cambio en el Gobierno de la Junta en las elecciones que han de celebrarse en menos de un año: "Ahora, la Junta llega tarde.

Mañueco "preside, pero no gobierna", ha lamentado el socialista, que ha señalado que "todo pasa por imprimir ritmo" y por "cambiar la dinámica de la forma más planificada posible".

Para Martínez, mientras no sea así, "el panorama será envejecimiento y despoblación", algo que aspira a revertir, si llega al Gobierno, con "una nueva ordenación territorial" en la que aspira a darle un papel clave a los ayuntamientos: "Queremos un plan de comarcalización para Zamora", ha advertido el socialista, que ha hablado de la pertinencia de obtener la foto fija para, a partir de ahí, "trazar una hoja de ruta". "No me valen los planes y las promesas que tardan años y años", ha recalcado.

Ya ante las preguntas de los medios, Martínez ha opinado sobre la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo', publicada en las últimas horas, que sitúa al PP como ganador de los futuros comicios y al PSOE lejos de la posibilidad de gobernar. "Le doy el mismo valor que al horóscopo", ha asegurado el político soriano, que ha demandado "atrevimiento" para hacer cosas diferentes en busca de "resultados diferentes".

Por otro lado, en cuanto a quienes le acusan de frivolizar con algunos temas como el apagón en tono humorístico, Martínez ha lamentado que algunos políticos populares están "amargados". "Se pueden decir verdades con una sonrisa, pero hay a quien no le sale.

Nosotros lo hacemos porque no estamos avinagrados. Somos firmes y de sonrisa fácil. Solo faltaba que nos quitasen la esperanza", ha zanjado el socialista.