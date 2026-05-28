Carlos Martínez defiende la energía para atraer empresas y fijar población

Carlos Martínez en la jornada en la que ha participado en Soria. - PSOECYL

SORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y procurador socialista por Soria, Carlos Martínez, ha defendido la energía como uno de "de esos atractivos" para que "desde las políticas públicas" permitan atraer empresas y "fijar población y empleo".

Martínez ha insistido en el "necesario retorno económico y social" en los territorios que producen energías renovables en Castilla y León, por lo que ha pedido que "cada megavatio producido" en el medio rural "tenga un efecto positivo en la competitividad territorial".

El socialista ha hecho estas declaraciones en la mesa redonda en la que ha participado dentro de la jornada 'Planificación del sistema energético, transición y coordinación entre administradores, reguladores y agentes del sector' celebrada en la localidad soriana de Valdelavilla y organizada por la Cadena SER y Caja Rural de Soria.

Martínez ha apostado por "generar oportunidades en los territorios más desiguales" y lo ha hecho "en el epicentro de Europa, en la comarca de Tierras Altas, en la zona más despoblada".

Allí, ha señalado que Castilla y León debe "aprovechar su posición estratégica en producción energética" y convertirse en un atractivo para las inversiones.

RIESGO SOCIAL.

Martínez ha incidido en el riesgo social que pueden suponer las renovables "si la transición energética no se acompaña de oportunidades reales" en el medio rural, y ha recalcado que "no se traduce en desarrollo" cuando se desciende a la escala autonómica o provincia.

En este sentido, ha pedido "retornos tangibles" para las zonas productoras de energía" con medidas como inversiones públicas, ventajas fiscales o costes energéticos más bajos para atraer empresas.

En relación al rechazo social, ha agregado que la transición energética debe ir con "oportunidades reales" para evitar que se rechacen molinos o placas fotovoltaicas "si no existe ordenación del territorio" como ocurre con la oposición a plantas de biogás.

"La transición energética no está siendo todo lo justa que debería, hay un rechazo creciente a determinados proyectos por la sensación de que los territorios productores asumen el impacto paisajístico y medioambiental sin recibir beneficios directos a cambio", ha defendido.

Asimismo, ha señalado que la política de cohesión europea, el Pacto Verde y la Política Agraria Común resultan "absolutamente básicos" para provincias como Soria y ha advertido del riesgo de reducir fondos europeos en el próximo marco financiero plurianual.