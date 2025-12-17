Carlos Martínez, sobre la fecha de las elecciones: "El 8 de marzo mejor que el 15. Y si fuera el 1, mejor"

El secretario general del PSOE en Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, en una atención a medios de comunicación. - EUROPA PRESS

SORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha expresado este miércoles, 17 de diciembre, su deseo de que las elecciones autonómicas sean lo más pronto posible.

"El 8 de marzo mejor que el 15. Y si fuera el 1, mejor", ha apostillado el también alcalde de Soria en un encuentro navideño con los medios de comunicación, cuando ha subrayado que el PSOE ya tiene configurados todos los equipos provinciales, con lo que están preparados para afrontar los comicios cuando sea necesario.

En cualquier caso, Martínez considera que el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no tiene interés en adelantar la fecha, por lo que trabaja pensando en esa fecha límite del 15 de marzo.

Por otro lado, en referencia a los problemas del PSOe a nivel nacional, el mandatario socialista ha aseverado que la política "no es una burbuja", pero ha asegurado que su partido va a llevar las elecciones "a otro terreno de juego": "Al de terminar con 40 años que han llevado a Castilla y León al vagón de cola de España y a la invisibilidad".