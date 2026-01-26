Carlos Martínez pide a Mañueco un millón de euros para investigación, frente al "desierto" que sufren las universidades. En la foto, el político socialista en el Centro del Cáncer de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado desde el Centro del Cáncer de Salamanca un millón de euros del presupuesto de la Junta dirigido a la investigación. "Necesitamos poner el foco en la investigación y necesitamos reconocer y apostar desde las políticas públicas, de la inversión pública, precisamente por esa investigación que se está abordando en el ámbito de las universidades y que en demasiadas ocasiones claman en un desierto contra la Junta de Castilla y León por el abandono permanente al que están sometidas", ha dicho el político soriano.

Acompañado por la vicesecretaria general del PSOE de Salamanca, Carmen Ávila, y el candidato a las Cortes Fran Díaz, Martínez ha subrayado que su intención es "visibilizar lo mejor que tiene Castilla y León, ese mapa de oportunidades que hoy por hoy es preciso reforzar de alguna forma". "No estamos reclamando grandes inversiones mil millonarias, sino que planteamos algo tan sencillo desde hace muchísimos años como un millón de euros en una comunidad autónoma que que tiene un presupuesto de más de 15.000 millones de euros y que vemos cómo se dilapida en muchas de las ocasiones de una forma arbitraria".

Martínez ha querido subrayar el trabajo que se lleva a cabo en el Centro del Cáncer, que no es "solo investigación", sino también "asentar gente en el territorio; visibilizar Castilla y León como comunidad puntera en investigación; generar una identidad propia y un orgullo", ha resumido el socialista.

La junta, en palabras de Martínez, "lamentablemente vuelve a dar la espalda y se vuelve a olvidar" de invertir en este ámbito, por lo que el socialista ha asegurado que "ese es el cambio que se tiene que producir este próximo 15 de marzo. El cambio va de levantarse, de generar una apuesta inversa precisamente a todos estos proyectos de investigación que de una forma espectacular se está impulsando desde las universidades por el compromiso firme de sus investigadores", ha dicho.

El socialista aboga por apostar de una forma "mucho más nítida, mucho más contundente desde las políticas públicas, desde la administración autonómica", compromiso que Martínez asume, "no porque sea campaña electoral, sino porque es un compromiso y una deuda pendiente que tiene la Administración autonómica con todos los centros de investigación", ha añadido, al tiempo que ha recordado cómo la última vez que visitó Salamanca capital, estuvo en el Parque Tecnológico y "lamentablemente se repiten las reivindicaciones, se repite la ausencia de compromiso de la Junta, se repite el olvido y el abandono que sufren estos centros tecnológicos, que al final son los pilares fundamentales que permiten progresar", ha lamentado.

"Hoy toca agradecimiento y reconocimiento a la labor que están haciendo, compromiso para sacarlos del abandono y del olvido en el que los tiene sumergido desde hace tantos años" el PP porque "esta situación no puede durar ni un minuto más" y se prolonga desde hace 40 años "sin una apuesta decidida".

Y es que el PSOE defiende "desarrollar un cambio necesario y un compromiso cierto por la investigación, en este caso, por centros de estas características y por la universidad en su conjunto", ha concluido Martínez.