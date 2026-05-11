Carnero acusa a Puente de elegir en la estación la opción con "la que más daño" podía hacer al soterramiento

Pleno en el Ayuntamiento de Valladolid para el debate sobre el estado de la ciudad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha acusado de nuevo a su predecesor en el cargo, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de la "ausencia total de diálogo" al respecto del proyecto de remodelación de la estación Campo Grande para el que ha interpretado que ha escogido la opción "que más daño" podía hacer a la ciudad y a un futuro soterramiento de las vías.

El proyecto ferroviario ha sido uno de los asuntos tratados por el regidor durante su extensa intervención inicial en el Pleno para el debate sobre el estado de la ciudad, en la que también ha reprochado la falta de colaboración de todo el Gobierno de España en sus distintos frentes.

En el que más se ha detenido, como es habitual, es en el asunto ferroviario, sobre el cual ha defendido que ha reiterado "en numerosas ocasiones" que el soterramiento es "irrenunciable" para la ciudad y así asegura que se lo trasladó al ministro Puente y al Consejo de Administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, a favor de un diálogo para revisar el Convenio de Integración de 2017 y avanzar de la llamada integración al soterramiento de las vías a su paso por la ciudad.

Todo ello en presencia de una representación de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid, que han mostrado carteles con el lema 'No al muro. Soterramiento ya' cada ocasión en la que alguno de los portavoces intervinientes hablaba sobre el asunto.

Sin embargo, critica que ha encontrado "una ausencia total de disposición al diálogo", algo que considera de manifiesto en hechos como una remodelación de la estación de ferrocarril Campo Grande que, "de entre todas las opciones técnicas disponibles, optó por la que más daño podía hacer a la ciudad porque quiere dificultar el soterramiento"; y en la decisión de poner fin al Convenio de integración firmado en 2017 "achacando supuestos incumplimientos, obstaculizaciones e impedimentos al Ayuntamiento".

Sobre ello, ha vuelto a defender que el Ayuntamiento "ha cumplido" en el seno de la Sociedad, con especial énfasis en la cesión a Renfe y Adif de los terrenos de los antiguos talleres, "con el mayor aprovechamiento urbanístico posible". Además, ha recordado que ha pagado el 25 por ciento correspondiente de las infraestructuras realizadas mientras la entidades dependientes de Transportes han recibido "obras por valor de 390 millones de euros".

Carnero ha aludido a unas palabras que atribuye al ministro Puente, "ni integración ni soterramiento", si "no se acata su voluntad" del exalcalde. "Será que lo que es bueno para otras ciudades como Bilbao, es, a juicio del ministro, malo para Valladolid", ha lamentado.

Por todo ello, se ha preguntado que "quién es él para decidir lo que es bueno o malo para nuestra ciudad", antes de comprometerse a seguir la defensa de "los intereses de Valladolid como lo hemos hecho hasta ahora", mientras que ha apuntado que respetarán "lo que digan los tribunales" en los distintos procesos iniciados sobre lo sucedido en la SVAV.

En materia de transporte el alcalde ha destacado durante el Pleno otros hechos que quiere destacar en su gestión, y ha mostrado un dato que señala que "Valladolid es una de las ciudades españolas con un porcentaje de congestión de tráfico más bajo".

Y en este ámbito, el del tráfico, ha avanzado la próxima puesta en marcha de un Plan específico de la movilidad en motocicleta, que persigue el objetivo de reducir la siniestralidad de las motos.

Además, ha insistido en presumir de cifras positivas en Auvasa, con 30,7 millones de usos en 2025 "la cifra más alta de los últimos 17 años"; la utilización de Biki, con más del doble de usuarios que en 2023 --cuando se puso en funcionamiento este servicio-- y también ha destacado que se han sumado más kilómetros a la red de carriles bici segregados.

EL APARCAMIENTO DE RENFE SE APROBARÁ "EN LOS PRÓXIMOS DÍAS"

Tras mencionar el recién presentado plan de aparcamiento, Carnero ha afirmado que "en los próximos días" se aprobará la actuación en la parcela en los antiguos talleres de Renfe, en el que va a invertir 300.000 euros, después de lamentar "la escasa colaboración en connivencia con la oposición" del Ministerio de Transportes, que "ha ralentizado" la autorización para ese acondicionamiemto.

Algo similiar ha reprochado en el caso de la rotonda de San Agustín, pues afirma que el Ayuntamiento ha tenido que esperar "siete meses" para una reunión con el Ministerio en el que éste ha confirmado que aportará "lo que le corresponde por la titularidad de las vías", el 50 por ciento.

Estas han sido algunas de las quejas expresadas por Carnero por la "actitud de indiferencia y contraria al avance de la ciudad" que considera que mantiene el Gobierno de España con Valladolid. Y ha relatado una serie de negativas como el "parador de turismo en el Monasterio de Santa Catalina de Siena, el Museo del Cine, acoger la XXX Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos en 2026 con motivo de la celebración del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid o impulsar la actividad del aeropuerto de Valladolid".

En este sentido, ha reprochado que la oposición municipal sea una "correa de transmisión de los ocupantes del Gobierno de España", y les ha tildado de "seguidistas" y de "postergar los intereses de la ciudad".

También ha destacado que, tras años de "atonía" con el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP se ha comenzado a dar pasos para concretar el 'Hub logístico y agroalimentario'.