Carnero asegura que la suspensión de la ZBE durante Pingüinos cumple la ley y cree que se está haciendo "lo correcto"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, (segundo por la derecha) durante su visita a la concentración motorista invernal Pingüinos. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, considera que la suspensión temporal de la zona de bajas emisiones (ZBE) durante la celebración de la concentración motorista invernal Pingüinos cumple la ley y considera que el Ayuntamiento está haciendo "lo correcto".

Carnero se ha expresado así en el marco de una visita a la concentración y ante las quejas de colectivos sociales y ecologistas por la suspensión de las restricciones en la zona de bajas emisiones.

"La zona de bajas emisiones es algo que tiene que estar adecuadamente medido y adecuadamente dimensionado", ha apuntado el alcalde, quien ha recordado que el equipo de Gobierno la ha reducido "al mínimo" que entienden que legalmente es posible.

"Porque realmente no creemos en ella, esa es la realidad en la que nos encontramos, pero lo que sí que creemos es en la legalidad y por tanto cumplimos con esa legalidad, con una zona de bajas emisiones reducida a la mínima expresión", ha agregado Carnero.

En esta línea, ha aclarado que se está observando cómo "evoluciona" esa zona de bajas emisiones "para irla adecuando" y esté "en consonancia" con la ciudad.

En cuanto a la suspensión, ha incidido en que la ordenanza contempla que un evento como Pingüinos es "excepcionable" desde el punto de vista de la zona de bajas emisiones y por ello lo que hacen es "cumplir la ley" tanto a la hora de establecer la zona como cuando se hace una excepción "en un momento concreto y en una circunstancia muy puntual" como la celebración de la concentración motorista.

Por ello, ha pedido reflexionar sobre el sentir de todos aquellos que dicen que no se debe "excepcionar" la zona de bajas emisiones en un momento como es la llegada de Pingüinos si no se pudiera hacer y no se celebrara Pingüinos.

"Por tanto, yo creo que estamos haciendo lo correcto, entre otras cosas cumpliendo la legalidad vigente, que es la contenida precisamente la propia ordenanza", ha reiterado.

"DESMADRE" CON LAS QUEJAS

Por su parte, el coordinador general del Club Turismoto, José Manuel Navas, considera que hay gente que se está "desmadrando" con las quejas porque hay "muchísimas motos nuevas" que pueden acceder a la zona de bajas emisiones y ha cifrado en "un uno por ciento" el porcentaje de gente que no puede hacerlo.

A este respecto, ha incidido que hay gente que económicamente no puede cambiar de moto, por lo que sería un "desagravio importante" el que estén pasando frío en la zona de acampada y luego no puedan, pero también están los que "cuidan" la moto, "que seguro que contamina menos que cualquier otro vehículo".

"Creo que además es tan pequeño el porcentaje, si alguno se está quejando porque es el momento para que se les vea durante todo el año, pues les lo siento mucho", ha añadido Navas, quien cree que la suspensión temporal no va a afectar "para nada a la buena salud y al buen tiempo y al buen clima que tiene Valladolid".