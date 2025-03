Carnero avisa a Transportes de que no dará "las llaves" de la ciudad: "El PGOU obliga a todo el mundo"

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha advertido hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de que no le entregará "las llaves de la ciudad" y recuerda que el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) "obliga a todo el mundo".

Así se ha referido después de presidir la reunión de la Mesa Municipal del Soterramiento que, en sus palabras, ha ratificado por "mayoría abrumadora" la posición del Consistorio de "dar la bienvenida" a la nueva estación de trenes pero que ésta no impida en un futuro el soterramiento.

Durante su intervención, el alcalde ha aplaudido el "respaldo" obtenido por quienes "conocen o representan el sentir y las sensaciones de la ciudad de Valladolid", para lamentar, a continuación, que el Gobierno central no las quiera "oír". "El soterramiento sigue en nuestra hoja de ruta porque es la expresión mayoritaria de la sociedad", ha insistido.

El primer edil ha advertido de que, si bien el Ministerio es "soberano en competencia ferroviaria", las vías van por la ciudad que tiene un Plan General de Ordenación Urbana que "obliga a todo el mundo". "Nosotros queremos que haya un diálogo. Y si ese diálogo no se produce, pues defenderemos los intereses de la ciudad", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, y preguntado sobre si esta afirmación significaría una negativa a la licencia de construcción de la nueva infraestructura ferroviaria, Carnero ha asegurado que ni se está "anticipando ni antecediendo" a lo que vaya a ocurrir.

"Nosotros no nos salimos del convenio del 2017. Y en una sociedad --en relación a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad-- hay unos estatutos que regulan cuál es la posición final que ha de adoptarse. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando", ha matizado.

Carnero ha continuado con sus críticas hacia la posición del Gobierno, al recordar que la movilidad corresponde a la "ciudad" y que ésta se "gobierna desde Valladolid". "Yo no me imagino a ADIF realizando un proyecto de esta envergadura en ninguna ciudad de España. Así se lo digo. Y resulta que ADIF está queriendo hasta el momento llevar a cabo esta actuación de espaldas a Valladolid", ha reprochado, para zanjar que no entregará "las llaves" de la ciudad.

INFORME MULTICRITERIO

Para terminar, el alcalde ha explicado que en los próximos días "contratarán" el pliego para realizar el informe multicriterio sobre "muros pantalla", algo que, ha ironizado, debe "dar miedo" a la SVAV al negarse a asumir su coste.

Al hilo de estas palabras ha asegurado que la viabilidad del soterramiento "muro pantalla" ya no lo "cuestiona nadie". Y como ejemplo, ha puesto el propio aparcamiento proyectado en la estación de trenes que presentó el Ministerio, "de cuatro plantas". "Para hacerlo los problemas freáticos han desaparecido por arte de magia. Ya lo sabíamos, porque el aparcamiento de Isabel la Católica está construido sin problemas y el soterramiento no va mucho más por debajo", ha aclarado.

"El proyecto de la estación de trenes es importante y querido para la ciudad tiene incidencia ferroviaria, pero la parte más mollar de toda la inversión, como todos ustedes saben, se lo lleva principalmente ese aparcamiento y otras infraestructuras que no son estrictamente ferroviarias. Si estamos hablando de aparcamiento, si estamos hablando de otro tipo de infraestructuras, no meramente ferroviarias, entiendo que la ciudad de Valladolid algo tendrá que decir y algo dirá", ha finalizado.