Carnero defiende la suspensión "por prudencia" de la actuación en la iglesia de la Antigua pese a informe favorable

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha justificado en la "total prudencia" la decisión de suspender este jueves la segunda representación 'Quasimodo/Esmeralda' del Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC) que se desarrollaba en los muros y la torre de la iglesia de Santa María de la Antigua pese a que ha asegurado que se contaba con un informe jurídico favorable.

Así lo ha explicado Carnero en declaraciones recogidas por Europa Press, poco después de conocerse que el TAC ha decidido suspender la representación de este espectáculo, que ya se había puesto en escena en la noche del miércoles y que este jueves había suscitado polémica y críticas en las redes sociales y los medios de comunicación por parte de Asociación por el Patrimonio de Valladolid o partidos de la oposición municipal.

Carnero ha explicado el Ayuntamiento ha decidido suspender la actuación este jueves pese a que el miércoles se dio luz verde al mismo espectáculo en La Antigua en base a un informe jurídico elaborado por un jurista de la Fundación Municipal de Cultura en base al cual el equipo de Gobierno entendía que "perfectamente se podía hacer" la representación.

Sin embargo, ante la "polémica" que ha surgido en la jornada de este jueves sobre si la utilización de los muros y la torre del histórico templo vallisoletano "necesita o no necesita permisos", el Consistorio ha optado por suspender 'Quasimodo/Esmeralda' "con un criterio de prudencia para "evitar cualquier tipo de decisión que no fuera la prudente" o "algún tipo de problema".

Carnero ha recordado que habían trasladado el citado informe jurídico que "avala esa actuación" al Arzobispado de Valladolid y ha asegurado que esta institución había "dado su plácet" para poder llevar a cabo el espectáculo en el mencionado templo.

"Entendemos que no es así", ha subrayado el regidor en referencia a la necesidad de una autorización de la Delegación de Patrimonio de la Junta, pero ha reiterado que se ha optado por suspender la representación con ese "criterio de prudencia".

"Nuestro patrimonio es sagrado", ha enfatizado Jesús Julio Carnero, que ha considerado que eso lo demuestra su equipo de Gobierno con la actuación realizada hace unos meses en la iglesia de la Vera Cruz tras el derrumbe de su cúpula o con la autorización de la propia representación del TAC en base al informe jurídico.

Carnero ha reconocido que es "incapaz" de decir si la representación necesitaba o no permiso, pero ha incidido en que el informe jurídico señalaba que no era preciso solicitarlo y se entendía que la actuación "no necesita permiso" al no establecer anclajes de manera permanente, sino que se disponían de una manera como ya se ha hecho en "multitud de elementos artísticos a lo largo de la geografía tanto francesa como italiana".

Ante todo ello, ha defendido que hoy se podría haber representado la obra en La Antigua "dado que no se produce ninguna actuación sobre el bien patrimonial que tenga un punto de no retorno", sino que es una actuación que esta compañía lleva haciendo "muchísimos" años, pero la decisión se ha tomado ante la "polémica" y con el criterio también de que "lo primero es preservar el patrimonio".

Por otro lado, el alcalde ha señalado que no conocía cual era el grado de suciedad en la torre de La Antigua, pero lo ha considerado un "una cuestión totalmente colateral".