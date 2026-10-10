Carnero destaca el compromiso y la vocación de servicio de la Policía Municipal durante la celebración de su Día

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presidido este sábado el acto con motivo del Día de la Policía Municipal, en el año en que se cumplen los 200 años de servicio del cuerpo "garante de la convivencia, de la seguridad en todos los puntos de la ciudad, muy especialmente en los barrios", y al que ha elogiado por ser "la segunda policía local que se creó en España".

En declaraciones a los medios antes de participar en el acto, el regidor de la capital vallisoletana ha recordado que cada año en torno a la Virgen de San Lorenzo se celebra el Día de la Policía y ha destacado que este año tiene lugar después del reconocimiento de la ciudad de Valladolid concedió al cuerpo con la Medalla de Oro, el pasado día 20 de septiembre.

En este marco, ha felicitado a las nuevas promociones, a aquellos que obtienen una condecoración, así como ha recordado a los miembros de la policía jubilados, en especial, a aquellos que han fallecido.

En este sentido, el primer edil ha agradecido el trabajo que realizan los 431 efectivos-- de los cuales 72 son mujeres--, una labor que "cada día se adapta a las nuevas necesidades que la sociedad demanda".

Asimismo, ha destacado la apuesta tecnológica de la Policía Municipal de la ciudad a la que se ha incorporado recientemente una unidad de drones que demuestra la actualización y esa profundización en aras a esa seguridad y convivencia.

SEGURIDAD EN LOS BARRIOS

Por su parte, la jefa de la Policía Municipal, Julia González Calleja, ha reivindicado la participación del cuerpo en todos los actos y en el día a día de la ciudadanía, presencia que se ejemplificó con la Medalla de Oro que ha llenado de entusiasmo a los que forman parte del cuerpo policial.

Con estas palabras ha subrayado la capacidad de "resolución de problemas, de mediación y de evitar judicializar" del modelo de actuación que tiene el cuerpo.

Por otra parte, ha reconocido la existencia de plazas vacantes y ha señalado la toma de posesión de nueve durante el acto, de las 14 que suma la ciudad con agentes que llegan de otras zonas, al cuerpo que actualmente tiene una media de "40 años aproximadamente" y que ha estado en más de 50, y cuenta con la máxima presencia de mujeres, lo que supone el 16 por ciento de la platilla.