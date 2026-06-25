Carnero destaca el la labor de servicio público de los radioaficionados en el 70 aniversario de la Unión de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se dirige a los radioaficionados en una recepción acompañado por la concejal Mayte Martínez y los presidentes de la URV, Luis Ángel Martínez (segundo por la izquierda), y de la URE, Víctor Spínola (derecha). - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la labor de servicio público de los radioaficionados en el marco de uno de los actos de celebración de la conmemoración del 70 aniversario de la Unión de Radioaficionados de Valladolid (URV), que cumple en 2026 los 70 años desde su creación en 1956.

El primer edil, junto a la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha recibido en la Casa Consistorial a más de medio centenar de miembros de la URV y sus familias que han estado representados por los presidentes de la Unión de Radioaficionados de Valladolid, Luis Ángel Martínez, y de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE), Víctor Spínola.

En este contexto, Carnero ha señalado la afición a la radio como un modo de "entender la vida" y ha destacado el servicio que este colectivo presta a la sociedad "día a día" con "multitud" de acciones y conversaciones entre radioaficionados de todo el mundo.

A este respecto, se ha mostrado seguro de que en la emergencia por los terremotos ocurridos en Venezuela muchos radioaficionados estarán intentando ayudar como ocurrió con la dana de Valencia o con el apagón de 2025, en el que contribuyeron a mantener las comunicaciones cuando todos los sistemas digitales se cayeron.

En este sentido, ha expresado el agradecimiento por prestar este servicio público desde una afición en momentos de dificultades, pero también por difundir el nombre de Valladolid en todo el mundo a través de los comunicados con otros radioaficionados.

Por su parte, Víctor Spínola ha expresado el "orgullo" que supone representar a un colectivo cohesionado, que mantiene viva la imagen de los radioaficionados como servidores públicos y ha destacado que se siga manteniendo viva una afición que en la actualidad une lo analógico del siglo XIX con lo digital, incluso los satélites, gracias al encuentro entre generaciones mayores y jóvenes.

DESDE HACE 70 AÑOS

Spínola ha agradecido la labor de quienes mantienen y difunden esta afición, en el caso de Valladolid como organización desde hace 70 años, según ha recordado el presidente de la URV, quien ha repasado los inicios de la asociación, que se constituyó en 1956 y empezó a reunirse en el domicilio de uno de los aficionados para pasar por varias sedes hasta llegar a la actual, ubicada en el Centro de Iniciativas ciudadanas Natividad Álvarez Chacón, en el barrio de San Pedro Regalado.

Luis Ángel Martínez, quien ha tenido un recuerdo para los 22 presidentes que ha tenido la Unión, ha agradecido los apoyos de las diferentes corporaciones municipales hasta la actualidad, en la que se celebran los 70 años con unos actos conmemorativos que este jueves han consistido en la recepción en el Ayuntamiento, visita guiada a la Casa Consistorial y al Museo Patio Herreriano y una comida de celebración entre los aficionados.

El presidente de la URV ha recordado que estos eventos culminarán con una "activación" especial --una jornada dedicada a contactar desde Valladolid con radioaficionados de otras partes del mundo-- desde el Ayuntamiento con el indicativo AO70URV (un distintivo para una ocasión especial que concede Telecomunicaciones con el que se llamará a otros aficionados).

Esta no será la única ocasión en la que los radioaficionados difunden el nombre de Valladolid, ya que a lo largo del año se hacen otras actividades similares a esta activación relacionadas con eventos como la Semana Santa, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la entrega de los Goya en la ciudad o Pingüinos, como ha recordado Luis Ángel Martínez, quien también ha apuntado la colaboración con organismos como Protección Civil.

En esta línea, ha asegurado que la organización "avanza" y "persevera" y mantiene su labor de difusión de la radio, una afición "única" y "valiosa", aunque para algunos "desconocida".