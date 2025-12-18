Carnero destaca el "refuerzo" del compromiso municipal con el crecimiento del tejido empresarial "innovador"

El CEO de Synersight, Tony Martínez, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la zona de pruebas de vehículos autónomos y robots móviles de la nava de la empresa en el polígono de San Cristóbal. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado este jueves el "refuerzo" del compromiso de su equipo de Gobierno con el crecimiento del tejido empresarial innovador y ha puesto en valor la oportunidad de que los titulados de carreras 'STEM' puedan aportar su talento a empresas locales.

Carnero ha visitado este jueves las instalaciones de la empresa vallisoletana Synersight, especializada en la automatización de la logística mediante vehículos autónomos que provee a compañías importantes del sector de la automoción local como Renault, Horse e Iveco, así como en España y la Unión Europea.

Durante el recorrido por las instalaciones, acompañado por el equipo directivo de Synersight encabezado por su CEO Tony Martínez, el alcalde ha podido conocer de primera mano los proyectos de innovación que la compañía desarrolla y el impacto de sus soluciones tecnológicas en empresas de distintos sectores, destacándose el papel de Synersight como motor de empleo, tecnología y competitividad, y su contribución a posicionar a Valladolid como polo de innovación industrial y logística.

En este sentido, Carnero ha puesto en valor la importancia del talento vallisoletano procedente de las universidades, a través de las carreras STEM, y centros de FP que dotan de capital humano a estas empresas con una alta cualificación. "El crecimiento de empresas como Synersight demuestra que Valladolid cuenta con un ecosistema empresarial sólido, innovador y con proyección internacional. Desde el Ayuntamiento trabajamos para acompañar y apoyar a las empresas locales en su consolidación y expansión, porque su éxito es también el de la ciudad", ha señalado el alcalde, subrayando el compromiso municipal con el desarrollo económico bajo el paraguas de Valladolid Now.

El alcalde ha mencionado otras acciones que prevé su equipo de Gobierno en el futuro inmediato para fortalecer el "ecosistema" de innovación industrial en Valladolid. Así, prevé que la semana próxima se apruebe en Junta de Gobierno un convenio con Cepyme que va a permitir enlazar empresas de Madrid con empresas vallisoletanas.

Ha recordado también la reciente ampliación del convenio, con el doble de aportación, para el proyecto CEOE Traspasa, que ha facilitado que "más de 350 empresas" hayan podido ser traspasadas en los diez años de trayectoria del programa.

Por último, ha avanzado la firma de otro convenio de colaboración, en este caso con la patronal del metal, Vametal, "con aspectos que inciden en los ámbitos formativos "en todos los ámbitos necesarios para que haya la debida interconexión entre todo el sector y la universidad".

SYNERSIGHT

En los últimos dos años, Synersight ha incrementado su facturación en aproximada un 27 por ciento, hasta alcanzar los 14,4 millones de euros en 2024, con una plantilla de 96 trabajadores, la mayoría de ellos vallisoletanos, y con cualificaciones para sectores estratégicos.

Como ha subrayado Carnero, la compañía se posiciona ya como "un referente tecnológico que impulsa el desarrollo industrial de Valladolid y Castilla y León".

La compañía ha apostado de forma decidida por la transformación digital y la automatización logística y ha desarrollado vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles autónomos (AMR) junto con el software que los gestiona. Los AGV optimizan los flujos de trabajo siguiendo trayectorias fijas, sustituyendo progresivamente procesos manuales tradicionales, mientras que los AMR se desplazan de forma autónoma por entornos no controlados, sorteando obstáculos y aumentando la eficiencia operativa.

Como ha explicado el CEO, aproximadamente el 75 por ciento del negocio procede del mercado internacional, casi todo ello de la Unión Europea, y el 25 por ciento restante, de la industria nacional. Su cartera de clientes incluye compañías de referencia como Ebro, Horse, Mercedes, Siemens, Volvo, Renault, Stellantis, CNH, Class, Iveco, Plastic Omnium, Frenos y Conjuntos, Antolin RyA o Gestamp.

El CEO de Synersight ha manifestado su orgullo por contribuir al desarrollo industrial y tecnológico de Valladolid y a la generación de empleo local. Su objetivo es "consolidar un proyecto de alcance global desde Castilla y León, apostando por la digitalización y la tecnología como motores de crecimiento sostenible".

Synersight abrió su nueva planta, visitada este jueves por el alcalde, en el Polígono San Cristóbal en 2023, que ha permitido aumentar su capacidad de producción, desarrollo y pruebas de vehículos autónomos.

La compañía ha sido reconocida con el Premio de Transformación Digital en la XI edición de los Premios Cepyme, así como el Premio Industria Empresario del Año en el 41º Certamen Empresario del Año, destacando su liderazgo en soluciones avanzadas de robótica móvil e inteligencia artificial aplicadas a la industria.

De cara a los próximos años, Synersight planea continuar su expansión internacional, diversificar su cartera de clientes y sectores, e incorporar innovaciones como la automatización de la carga y descarga de camiones, con el objetivo de mantener un crecimiento sostenible y reforzar la proyección de Valladolid y Castilla y León como polo de innovación tecnológica.