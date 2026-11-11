Carnero se enorgullece del nuevo hermanamiento con el alcalde de Ahmedabad (India) en el X Campeonato Mundial de Tapas

Presentación del X Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La X edición del Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de valladolid' ha comenzado este miércoles en la Cúpula del Milenio con una presentación a cargo de Mario Sandoval, presidente del jurado del certamen internacional y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero que ha apuntado que es un "orgullo" la presencia del alcalde de Ahmedabad, India, Hitesh Kantilal Barot, con quien mantiene un hermanamiento turístico y gastronómico.

La mesa de presentación ha estado compuesta, a su vez, por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero; el diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; el vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Javier Labarga Vaca; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández Lafuente; José Antonio Robles Montero, Asociación de Hoteles de Valladolid; Ana García, dirección del concurso nacional y Ángel Moretón, dirección del Campeonato mundial.

Carnero ha agradecido en la presentación el "entusiasmo" del nuevo conductor del evento, Goyo González, que ha sustituido a Pepe Ribagorda y asimismo, y ha señalado que podría "extenderse" en lo que significa la representación del formato tapa a nivel internacional pero ha explicado que, "la tapa y este concurso es un homenaje a agricultores, ganaderos y cocineros".

Por su parte, el presidente del jurado y propietario del restaurante Coque (Madrid), con dos estrellas Michelín y tres soles Repsol, Mario Sandoval, ha evidenciado el "orgullo" que le genera formar parte del jurado como años atrás. "La cocina es el lenguaje universal y Valladolid y sus tapas las hemos dado a conocer por todo el mundo", ha apuntado.

En este mismo sentido, Sandoval ha aseverado que en Valladolid "se concentran diferentes culturas" que forman gran expectación por saber las propuestas que se van a presentar. "Espero que sea una mañana muy interesante", ha finalizado el cocinero internacional.

En la presentación de los diez años del concurso mundial, se ha referenciado la representación española, Alejandro San José, que proviene del restaurante vallisoletano Habanero Taquería; así como la importancia de buscar un fin solidario que se ha materializado en las becas a mujeres cocineras de todo el mundo y el Pastel X Aniversario del Mundial de Tapas de Valladolid, disponible hasta el quince de noviembre en doce establecimientos de la ciudad.

Los cocinados han comenzado a las 11.00 horas y los veredictos del jurado, compuesto por Mario Sandoval; Janaína Torres, del restaurante Casa do Porco (Brasil); Cristina Jiménez, restaurante Faralá; Rafael pico Acevedo, vocal de la junta Directiva de la Interpretación; Gloria Lucía Martín, restaurante El Empalme; José Gómez, Jamones Joselito; José Luis Prada, Prada a Tope; Leo Harlem, humorista; Jonatan Armengol, periodista gastronómico y Tony Abruscato, CMO Texas Restaurant Association, se conocerán a las 20.00 horas de este miércoles.