Carnero, sobre Inobat y Gotion: "Se ha hablado muchísimo de expectativas, ya es hora de realidades"

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha asegurado este viernes, sobre el proyecto de factoría de baterías para la automoción eléctrica que podría instalarse en la ciudad, que le gusta "hablar de concreciones y realidades efectivas", porque considera que hasta ahora "se ha hablado muchísimo de expectativas".

Así lo ha señalado el regidor del PP después de las noticias que señalan que la empresa eslovaca Inobat, que trabaja desde hace tres años en un proyecto de factoría de baterías eléctricas, se habría retirado de la última convocatoria del Perte VEC para este proyecto en Valladolid, y que el mismo será asumido por la compañía china Gotion.

Carnero ha recordado que el CEO de Gotion estuvo hace unas semanas en una reunión con miembros del Gobierno de España en La Moncloa y también visitó los terrenos en los que se prevé la ubicación de esta gran factoría y que el Ayuntamiento espera a que se formalice la "petición" y se comuniquen concretamente las necesidades de la empresa para trabajar en los trámites para "facilitar todo" lo que esté en sus manos.

Eso sí, ha advertido de que en este ámbito "se ha hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo" de "expectativas", por lo que ha recalcado que "ya es hora de que se hable de realidades, realidades, realidades".

"No queremos humos como se ha estado vendiendo hasta el día de hoy, con distintos proyectos que iban a llegar y no llegaban", ha enfatizado Carnero.

Cabe recordar que tanto el proyecto de Inobat como otro de la empresa india Switch que se indicaba que proyectaba una fábrica de autobuses eléctricos en Valladolid fueron presentados durante la etapa del actual ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, como alcalde de la ciudad y en ambos casos con participación en los eventos de representantes del PP en la Junta de Castilla y León.

Recientemente, el ministro ha visitado las instalaciones de Gotion en China y ha asegurado que la compañía tiene claro que quiere asentarse en Valladolid.