Carnero pide a los Reyes Magos paz, salud y que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Valladolid

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha pedido a los Reyes Magos paz y salud, lo "más importante que se puede desear", al tiempo que ha destacado su deseo de que todo el talento joven que se forma en las instituciones académicas de la ciudad se pueda quedar y desarrollar su proyecto de vida.

Este ha sido el deseo que el regidor de la capital vallisoletana ha trasladado a los medios en declaraciones momentos antes del inicio de la cabalgata de los Reyes Magos, previsto a las 18.30 horas, en el monasterio de Filipinos.

Además, el primer edil ha deseado que se pueda desarrollar todo el talento de Valladolid, un punto en el que se ha referido a la juventud vallisoletana: "Espero que puedan desarrollar sus proyectos de vida en las empresas de la ciudad que destacan en el ámbito de la automoción, como Renault, la industria agroalimentaria, del sector servicios o de la incipiente industria del videojuego".

Este es el gran deseo del alcalde de la capital del Pisuerga, quien ha destacado la importancia de que todo aquel que quiera trabajar, que lo pueda hacer y quien quiera mejorar su puesto de trabajo también lo pueda realizar.