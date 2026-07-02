Compromiso en Valladolid para avanzar "rápido" en los trámites de Gotion, con propuesta de grupo de trabajo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la rueda de prensa sobre la tramitación urbanística para la instalación de Gotion.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recalcado este jueves el compromiso del Ayuntamiento de avanzar "de la manera más rápida" en los trámites que quedan por efectuar en distintos ámbitos para la instalación de las dos plantas que proyecta la multinacional china Gotion en la ciudad, y ha propuesto la formación de un grupo de trabajo con representación de la compañía y de las tres administraciones implicadas --Gobierno, Junta y Ayuntamiento--.

Así lo ha señalado Carnero en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves, un día después de asistir a la presentación por parte de la empresa china, junto a los ministros de Transportes y Movilidad, Óscar Puente; y de Industria y Turismo, Jordi Hereu, de los planes de Gotion para Valladolid, donde proyectan una "gigafactoría" con planta de reciclaje de baterías y de producción de cátodos en la que se prevé una inversión de casi 1.000 millones de euros.

La presentación del proyecto ha sido definida por el regidor 'popular' como una "grandísima noticia" y en la rueda de prensa ha detallado los trámites que ya se han llevado a cabo en el Ayuntamiento desde 2023 y la "importante tramitación burocrática" que queda por delante.

Dado que considera que ésta implica a todas las partes, ha invitado a que se constituya un grupo de trabajo conjunto, integrado por los representantes del Gobierno de España, de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y, "como no, la propia empresa".

Carnero ha señalado que el Consistorio tiene trámites por hacer y ha reiterado que trabajará "de manera singular y especial", como defiende que ya lo ha hecho en la tramitación hasta ahora de la aprobación provisional de la modificación del PGOU, pero también ha recordado que necesita que Gotion le presente el proyecto técnico detallado de las factorías y, por ejemplo, falta un informe de "carreteras del Estado" para que la Junta complete la Declaración Ambiental Estratégica --previa a la declaración de impacto ambiental--.

Hasta ahora, ha considerado, "ha habido una interlocución monopolizada por parte del Gobierno de España" y ha subrayado que "eso ahora ya no puede ser", una vez se ha presentado el proyecto. En ese punto, ha mencionado unas palabras pronunciadas este miércoles por el ministro de Transportes y exalcalde socialista, Óscar Puente, pero sin nombrarle.

"Se hablaba del símil del pescado, de que alguien había conseguido pescar y que ahora ese pez lo teníamos que cocinar. La cocina de ese pez y esos ingredientes se llama colaboración institucional entre todas las administraciones", ha apostillado, antes de subrayar que "mil empleos de trabajadores de la ciudad bien merecen la pena".

También ha matizado que le habría gustado que este miércoles antes de la presentación se hubiera mantenido un encuentro entre las tres administraciones implicadas, algo que lamenta que no se pudo producir y que le habría parecido "lo lógico". Pero en todo caso ha recalcado que su propósito es que a diferencia de ayer "haya interlocución".

TRÁMITES

En cuanto a los próximos pasos que se deben dar en el Ayuntamiento y otras administraciones, Carnero ha detallado que la Junta de Castilla y León "tiene el expediente" para emitir la declaración ambiental estratégica, que ha añadido que está pendiente del informe de "carreteras del Estado" ya mencionado y que aún no le consta que haya llegado.

Una vez se emita el informe y la Junta resuelva esa Declaración, el Ayuntamiento la sumará al expediente de modificación del PGOU, que se pasará de nuevo a la Administración autonómica y "en el futuro inmediato" efectuará la aprobación definitiva.

La modificación afecta a un entorno de la ciudad, la Vereda de Palomares, en la que se incluyen las 70 hectáreas que requeriría Gotion para los proyectos. Una parte de ellas, ha señalado, es ya propiedad del Ayuntamiento, pero hay otra parte que es de "distintos propietarios con los que habrá que ponerse de acuerdo".

Carnero ha insistido en que, mientras tanto, considera "fundamental y necesario" tener la documentación técnica del proyecto "en paralelo a la modificación del PGOU", algo que afirma que ya ha trasladado a los representantes de la multinacional china.

Según el alcalde, Gotion ha manifestado que "ya han nombrado al equipo técnico encargado de la elaboración de esa documentación técnica".

Ese proyecto técnico servirá, entre otras cosas, para que el Ayuntamiento elabore el estudio de Impacto Ambiental, que debe tramitar la Junta; y para definir las necesidades de suministro eléctrico, que se deberán trasladar a Red Eléctrica Española y de agua, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Al Ayuntamiento todavía le faltaría entonces otorgar la autorización excepcional de uso, otorgar la licencia de obras y tramitar una declaración de "interés prioritario", algo que Carnero ha señalado que "acontecerá en su momento".

En cuanto a los plazos, Jesús Julio Carnero ha defendido que "en un proyecto de esta envergadura" no es partidario de hablar sobre tiempos, pues ha recordado que se necesitan "informes y tramitación" de distintas administraciones públicas.

SITUACIÓN EN 2023

Carnero ha querido "clarificar" que si bien el pasado martes afirmó que cuando el actual equipo de Gobierno formado por PP y Vox llegó al Ayuntamiento en junio de 2023 "no había ni un sólo papel" en relación a la modificación del PGOU, este jueves ha señalado que "lo único que había" era un decreto de inicio del expediente para elaborar y aprobar la modificación del "planeamiento urbanístico", fechado el 30 de enero de 2023.

También, ha añadido, había una solicitud a la Junta en abril de ese año para que la misma determinara "qué tipo de tramitación ambiental se requería para este proyecto", con una contestación en el plazo de 10 días por parte de la Junta de Castilla y León.

Carnero ha defendido que el equipo del concejal de Urbanismo "se puso manos a la obra" en el verano de 2023 y en diciembre había preparado una documentación de "más de 700 folios" para que el "avance" de la modificación del planeamiento se pudiera someter a información pública, lo que, ha afirmado, ha servido para que entonces Inobat y ahora Gotion pudieran concurrir a las convocatorias de los correspondientes Perte, en la última de la cual la multinacional china ha sido beneficiaria de 138 millones de euros de subvenciones.

Ya en 2025, en el pleno de marzo, se aprobó de manera inicial la modificación del PGOU y se abrió un segundo período de información pública en octubre del pasado año. El expediente se ha remitido a la Junta en abril de 2026 para la Declaración Ambiental Estratégica, que es el próximo paso pendiente.

Carnero ha destacado, en cualquier caso, que el anuncio supone la "segunda gran noticia en la historia de la automoción en la ciudad de Valladolid, una vez que aquí hace 75 años llegó Renault", y por ello "bien merece la pena que todos seamos partícipes".

HABRÁ ANUNCIOS DE OTROS NUEVOS PROYECTOS

En este sentido, ha subrayado la buena situación de la ciudad en el sector de la automoción con la mencionada Renault y otras industrias del sector y además ha incidido en que "habrá otros proyectos" de empresas que se conocerán próximamente cuando se hayan concretado.

"Son fruto del trabajo de Valladolid Now como oficina de atracción de inversiones, del trabajo propio y específico que se está materializando a través de las mesas de agroalimentación y automoción y todo ello incluido dentro de ese plan director del Hub Logístico y Agroalimentario que en breve aprobaremos", ha explicado.