La oposición en el Ayuntamiento de Valladolid destaca la unidad con el proyecto de Gotion y pide "celeridad"

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid han destacado este jueves la unión y el apoyo de todas las administraciones con el proyecto de "gigafactoría" de la multinacional china Gotion en la ciudad, y han reclamado al equipo de Gobierno "celeridad" en los trámites que debe completar en los próximos meses.

Tras concluir la rueda de prensa en la que el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha informado sobre la situación de la tramitación para la instalación de Gotion, los portavoces de los grupos de la oposición, Rocío Anguita (VTLP), y Pedro Herrero (PSOE), han atendido también a los medios de comunicación.

El concejal socialista ha destacado la "unidad" de las administraciones implicadas con Gotion y ha subrayado que desde este miércoles, cuando se presentó el proyecto de la multinacional en un acto en el que estuvieron presentes los ministros de Transportes, Óscar Puente, y de Industria, Jordi Hereu, están "muy contentos" con una "noticia histórica y muy seria" para la ciudad.

Pedro Herrero ha planteado al equipo de Gobierno formado por PP y Vox que cuente con el Grupo Socialista para "todo" lo que pueda aportar sobre este proyecto.

El portavoz socialista ha asegurado que en el grupo están "muy cansados" de que "el señor Carnero y sus socios" busquen "tanto enfrentamiento con tantas cosas que son importantes para el futuro de la ciudad" y por ello "si aquí se puede encontrar un elemento de acuerdo, de ir todos de la mano", le parece algo "excelente".

A partir de ahora el Grupo Municipal Socialista confía en que todos los trámites, desde la próxima modificación provisional del PGOU prevista por el equipo de Gobierno para el pleno del mes de julio, se aprueben con la "máxima diligencia y celeridad" tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Castilla y León.

En cuanto a la propuesta de Jesús Julio Carnero de conformar un grupo de trabajo entre todas las administraciones implicadas, ha considerado que "bienvenido sea". "Tenemos que ir todos de la mano", ha apostillado.

En consecuencia, ha dado por hecho que el Grupo Municipal Socialista respaldará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid que se presentará próximamente en el Pleno para adecuar el suelo a las necesidades del proyecto industrial y tecnológico de Gotion.

"No solo cuentan con nuestro voto a favor, sino con todo nuestro apoyo y en todo lo que podamos ayudar allí estaremos los once concejales del PSOE", ha concluido Pedro Herrero.

VTLP

Por su parte, Rocío Anguita se ha congratulado porque el Ayuntamiento de Valladolid va a apoyar un proyecto "de ciudad, de región y de país". "No vamos a bloquearlo una vez más como ha pasado con otros grandes proyectos de esta ciudad", ha apostillado.

La edil de VTLP ha destacado lo importante que es a su juicio que "todas las administraciones" estén comprometidas con el proyecto si bien ha defendido que el "liderazgo" ahora lo debería ejercer el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

Ante la propuesta de éste de constituir un grupo de trabajo con presencia de todas las administraciones, Anguita ha defendido que le parece más importante que "si el Ayuntamiento de Valladolid está interesado en que venga una gran industria como Gotion y ser el centro industrial de las baterías de Europa", trabaje y lidere el proyecto.

"Nos tenemos que poner a la cabeza para llamar al resto de administraciones y decir que tenemos todos que trabajar rápido porque hay plazos cortos y el dinero que viene de Europa y de un Perte en cinco años tiene que tener ejecutadas las fábricas", ha afirmado Anguita.

"Se requiere de un trabajo grande y rápido, porque las tramitaciones son lentas y son bastante tortuosas", ha advertido, y en este caso recuerda que hay tres administraciones implicadas de entre las cuales "el Ayuntamiento tiene que liderar el trabajo" porque el proyecto interesa "prioritariamente" a la ciudad.