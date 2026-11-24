VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reiterado el "no absoluto" a la violencia de género en nombre del Ayuntamiento y del equipo de Gobierno que dirige, y del que forman parte el PP y Vox, y ha rechazado "polémicas" sobre la ausencia este año de una declaración institucional en el acto que se celebra este miércoles con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Según ha defendido Carnero en declaraciones a los medios de comunicación, este año en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se ha propuesto "entre otros, por parte del Partido Socialista", no emitir una declaración institucional, que "históricamente" era el texto que recogía el Ayuntamiento de Valladolid para leerlo en el acto central con motivo del 25 de noviembre.

Asimismo, ha recordado que el año pasado el PSOE "se descolgó" en la FEMP del acuerdo sobre esa declaración y ha asegurado desconocer "por qué se descolgó".

Cabe apuntar que hace un año trascendió a los medios de comunicación que en la FEMP no se alcanzó un acuerdo sobre la declaración institucional entre el PSOE y el PP y este partido presentó una propuesta de declaración que hacía referencia entre otras cosas a la "mala gestión" por parte del Ministerio de Igualdad, que dirige la socialista vallisoletana Ana Redondo, con las pulseras anti-maltrato.

Ese texto fue el que finalmente se leyó en el acto institucional del Ayuntamiento, en el que no participaron ni el PSOE ni Valladolid Toma la Palabra, además de la ausencia de Vox por desacuerdo general con el concepto de la violencia de género.

"Este año no hay declaración institucional, insisto y repito, porque entre otros el Partido Socialista no ha querido que se produjera dicha declaración en el entorno de la FEMP, dado que estábamos en proceso electoral", ha incidido el alcalde, que ha recordado que lo que habrá este miércoles en el acto institucional es la lectura de un manifiesto "en defensa de la lucha contra la violencia de género" por parte siete entidades "del tercer sector".

Carnero ha concluido con el mensaje de que "luchar contra la violencia de género se tiene que luchar no solo el día de mañana, que es el día de la celebración, sino todos los días del año" y por ello ha vuelto a reclamar al Ministerio de Igualdad que "recupere las cantidades que venían aportándose a la ciudad de Valladolid para luchar contra la violencia de género y que han caído ni más ni menos desde que ella es ministra en torno a un 17 por ciento".

"Como mejor demostramos la lucha contra la violencia de género es con hechos, y los hechos nos demuestran que el Ayuntamiento de Valladolid en las políticas de igualdad sigue creciendo como viene creciendo año tras año y vamos a seguir haciéndolo. Otros, como ven, están haciendo que decrezcan las partidas", ha añadido.