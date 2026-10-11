La carretera de El Peñigoso de Segovia, cortada en sentido subida los días 13 y 14 de octubre por reparación del firme

SEGOVIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia iniciará este martes, 13 de octubre, la segunda fase de las obras de reparación de la carretera de El Peñigoso, lo que provocará el corte del tráfico en sentido subida a lo largo de este día y el siguiente, miércoles 14 de octubre.

El corte se producirá desde la rotonda del Ventorro de San Pedro Abanto hasta el restaurante la Postal, con el fin de ejecutar las labores de reparación del firme en condiciones de seguridad, según ha informado el Ayuntamiento de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez finalizadas las actuaciones, las zonas reparadas permanecerán valladas y debidamente señalizadas durante aproximadamente una semana, el tiempo necesario para garantizar el correcto endurecimiento del pavimento, un periodo en el que la carretera permanecerá abierta al tráfico en ambos sentidos.

En los puntos en los que se hayan realizado las reparaciones se establecerá la correspondiente señalización de preferencias de paso para facilitar la circulación y garantizar la seguridad de los conductores.

El Ayuntamiento de Segovia recomienda a los usuarios de la vía extremar la precaución, respetar en todo momento la señalización instalada y circular a velocidad moderada en las zonas afectadas por las obras.

Asimismo, ha agradecido la colaboración y comprensión de los usuarios ante las posibles molestias que puedan ocasionar estos trabajos y ha asegurado que se adoptarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.