Carriedo apunta que la entrada a prisión de Ábalos y Koldo confirma que no es "un caso aislado"

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha apuntado que la entra en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García demuestra que los casos de corrupción en el Gobierno socialista no son "aislados", forman parte "de más casos aislados" y que desmontan a aquellos que apuntaban a un caso "singular y concreto".

En declaraciones a los medios durante su visita a las instalaciones de la fábrica Sonae Arauco en Valladolid, el responsable de Economía y Hacienda del Ejecutivo autonómico entiende que toda esta situación que está viviendo el Gobierno central "obliga al resto de administraciones a hacer las cosas lo mejor posible".

"Ahora las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos y las diputaciones tenemos una responsabilidad especial porque de nosotros depende en gran parte que esto funcione", ha abundado para advertir de que el ciudadano espera, "a pesar de lo que se ve todos los días en los medios de comunicación", que las administraciones públicas ofrezcan servicios públicos "de la máxima calidad" y "creación de empleo".

"Nosotros tenemos que estar, si cabe, todavía más cerca de los problemas de la gente, ser más útiles al conjunto de los ciudadanos y dar esa confianza que en este momento, en el contexto nacional, no estamos siendo capaces de que se ofrezca con garantía y seguridad", ha finalizado.