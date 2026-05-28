Carriedo asegura que el acuerdo PP y Vox está "muy próximo" y será "útil" para CyL con medidas "amplias y concretas"

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en la Comunidad está "muy próximo", y ha defendido que será un pacto "útil para el futuro" de la Comunidad, con medidas "amplias, detalladas y concretas" para los próximos cuatro años.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha detallado que la negociación "avanza" con la idea de que sea un acuerdo cuyo contenido sea "amplio y detallado".

Esto, ha sostenido, requiere de "más dedicación, tiempo y esfuerzo", por loq ue va a permitir ofrecer "más información y transparencia al conjunto de los ciudadanos de la Comunidad".

"Hemos optado por este mecanismo para que el acuerdo sea más amplio y extenso, con más detalle, y esto lleva a una multitud de trabajos y reuniones", si bien el resultado va a ser "positivo" para la Comunidad.

"Estoy convencido de que va a merecer la pena y lo importante va a ser el resultado, que tengamos un buen acuerdo, un acuerdo al servicio de la gente de Castilla y León y que sea útil para el futuro de la Comunidad".

PLENO DE INVESTIDURA

En relación con el pleno de investidura que ha reclamado el PSOE para sacar a la Comunidad del "bloqueo", el consejero en funciones ha asegurado que la Administración autonómica "respeta" el Reglamento de las Cortes, a la Mesa y al presidente de dicha institución.

Por ello, ha señalado que tiene que establecerse este procedimiento según lo que establece el Reglamento y según lo que determine su presidente, "previa consulta naturalmente con el trámite que establece la propia Mesa".